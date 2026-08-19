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Rajinikanth: రజనీకాంత్‌కు అల్లుడిగా టాలీవుడ్ హీరో.. ధర్మన్ లో ఊహించని పాత్ర!

Rajinikanth:సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న ధర్మన్ సినిమాపై ఆసక్తికరమైన వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఓ టాలీవుడ్ హీరో రజనీకాంత్‌కు అల్లుడిగా కనిపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఊహించని ఈ పాత్రపై సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అసలు ఆ టాలీవుడ్ హీరో ఎవరు? ధర్మన్‌లో ఆయన పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:53 PM IST
Rajinikanth: రజనీకాంత్‌కు అల్లుడిగా టాలీవుడ్ హీరో.. ధర్మన్ లో ఊహించని పాత్ర!
Image Credit: Rajinikanth Son-in-Law(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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