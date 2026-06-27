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Tollywood New Trend: టాలీవుడ్‌లో కొత్త ట్రెండ్.. స్టార్ హీరోలకు టెన్షన్!

Tollywood New Trend:ఒకప్పుడు స్టార్ హీరో పేరు చాలు సినిమా హిట్ అనుకునే పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, ఎమోషన్స్‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. చిన్న సినిమాలు పెద్ద విజయాలు సాధిస్తుండగా, స్టార్ హీరోలు కూడా మంచి కథలతోనే ప్రేక్షకులను మెప్పించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 27, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:56 PM IST
Tollywood New Trend: టాలీవుడ్‌లో కొత్త ట్రెండ్.. స్టార్ హీరోలకు టెన్షన్!
Image Credit: game chager(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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