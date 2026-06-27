Tollywood New Trend:కొత్త ట్రెండ్తో టాలీవుడ్లో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరో సినిమా వస్తుందంటే అభిమానులు మాత్రమే కాదు, సాధారణ ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేవారు. హీరో ఇమేజ్, భారీ బడ్జెట్, గ్రాండ్ యాక్షన్ ఉంటే సినిమా హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది.
ఇటీవలి కాలంలో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాయి. అదే సమయంలో చిన్న సినిమాలు మంచి కథ, బలమైన భావోద్వేగాలు, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. దీంతో టాలీవుడ్లో కథకు ప్రాధాన్యం మరింత పెరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమా చూసే ముందు హీరోను మాత్రమే చూడడం లేదు. సినిమాలో కథ బాగుందా? పాత్రలు గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నాయా? సినిమా మొత్తం ఆసక్తిగా సాగుతుందా? అనే విషయాలనే ఎక్కువగా పరిశీలిస్తున్నారు. సినిమా నచ్చితే సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. నచ్చకపోతే కొన్ని గంటల్లోనే నెగెటివ్ టాక్ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో ఇప్పుడు సినిమా విజయాన్ని నిర్ణయించేది అభిమానులు మాత్రమే కాదు, సాధారణ ప్రేక్షకులు కూడా.
మరోవైపు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల ప్రభావం కూడా బాగా పెరిగింది. ప్రపంచంలోని వివిధ భాషల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులకు సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో వారి అభిరుచి మరింత విస్తరించింది. కొత్త కథలు, భిన్నమైన కథనం, బలమైన పాత్రలు ఉన్న సినిమాలనే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.
ఈ మార్పుతో దర్శకులు కూడా కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్త పడుతున్నారు. హీరో ఇమేజ్కు తగ్గట్టు కథలు రాయడం కంటే, కథకు సరిపోయే హీరోను ఎంపిక చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అవసరం లేని ఫైట్లు, అతిగా చూపించే ఎలివేషన్స్ కంటే సహజమైన కథనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
నిర్మాతలు కూడా ఇప్పుడు కొత్త దర్శకులు, కొత్త కథలపై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. మంచి కంటెంట్ ఉంటే చిన్న సినిమాలకు కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరణ చూపుతున్నారని వారు గుర్తిస్తున్నారు. ఇది పరిశ్రమకు సానుకూల పరిణామంగా చెప్పవచ్చు.
అయితే దీని అర్థం స్టార్ హీరోల ప్రాధాన్యం తగ్గిపోయిందని కాదు. వారికి ఇప్పటికీ భారీ మార్కెట్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు స్టార్ ఇమేజ్ ఒక్కటే సరిపోదు. మంచి కథ, బలమైన స్క్రీన్ప్లే, ఆకట్టుకునే పాత్రలు కూడా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే సినిమా ఎక్కువకాలం విజయవంతంగా నిలుస్తుంది.
కాబట్టి టాలీవుడ్లో కొత్త ట్రెండ్ మొదలైంది. ప్రేక్షకుల అభిరుచి మారుతోంది. ఈ మార్పును అర్థం చేసుకుని మంచి కథలతో ముందుకు వచ్చే వారే రాబోయే రోజుల్లో విజయాలను అందుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. స్టార్ హీరో అయినా, కొత్త హీరో అయినా చివరికి గెలిపించేది మంచి కథే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook