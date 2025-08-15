English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tollywood Producer: ఒకే రోజు 15 సినిమాల ఓపెనింగ్.. నిర్మాత రామ సత్యనారాయణ ప్రపంచ రికార్డు..

Tollywood Producer World Record: ప్రస్తుతం సినిమా నిర్మాణం పెద్ద జూదంగా మారింది. ఒక సినిమా నిర్మించడం దాన్ని రిలీజ్ చేసే వరకు నిర్మాతకు తల ప్రాణం తోకకు వస్తుంది. ప్రస్తుతం సినిమా నిర్మాణం తలకు మించిన భారంగా మారిన ఈ సమయంలో ఒకే రోజు 15 సినిమాలకు క్లాప్ కొట్టి ప్రపంచ రికార్డు క్రియేట్ చేసారు ప్రముఖ నిర్మాత రామ సత్యనారాయణ. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 15, 2025, 08:45 PM IST

Tollywood Producer: ఒకే రోజు 15 సినిమాల ఓపెనింగ్.. నిర్మాత రామ సత్యనారాయణ ప్రపంచ రికార్డు..

Tollywood Producer World Record:  స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా భీమవరం టాకీస్ అధినేత ప్రముఖ నిర్మాత రామసత్యనారాయణ ఒకేసారి 15 చిత్రాలకు కొబ్బరికాయ కొట్టి క్లాప్ కొట్టారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఉన్న సారథీ స్టూడియోస్ దీనికి వేదికగా నిలిచింది. భీమవరం టాకీస్ నిర్మాణంలో ఇప్పటికే 114 చిత్రాలను నిర్మించిన రికార్డు రామసత్యనారాయణ సొంతం. వరల్డ్ సినీ హిస్టరీలో ఇప్పటి వరకు కనీవినీ ఎరగని రీతిలో ఒకేసారి 15 చిత్రాలను పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ లో ఆశేష జన సమూహం సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు తెలుగు చిత్ర పరశ్రమకు చెందిన అతిరథ మహారథులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై సినిమా యూనిట్ ను అభినందించారు. మురళీ మోహన్, రేలంగి నరసింహారావు, సుమన్, శ్రీకాంత్, తనికెళ్ల భరణి, జెడీ చక్రవర్తి, తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్, చదలవాడ శ్రీనివాస రావు, భరత్ భూషణ్, వల్లూరివల్లి రమేశ్ బాబు హాజరయ్యారు. 

వీరితో పాటు దర్శకుల సంఘం వీర శంకర్, ప్రముఖ రచయత రాజ్యసభ సభ్యులు విజయేంద్ర ప్రసాద్, గజల్ శ్రీనివాస్ సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరై నిర్మాత రామ సత్యనారాయణ గట్స్ ను మెచ్చుకున్నారు. ఇందులో యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ దర్శకత్వంలో జస్టిస్ ధర్మ, సంగం కమార్ దర్శకత్వంలో పోలీస్ సింహం, కృష్ణ కార్తీక్ దర్శకత్వంలో డార్క్ స్టోరీస్.. ఏకరి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో ‘సావాసం’..డాక్టర్ సతీష్ దర్శకత్వంలో అవతారం.. ఓం ప్రకాష్ దర్శకత్వంలో నాగ పంచమి.. జె.కే.భారవి దర్శకత్వంలో నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్..  రవి బసర దర్శకత్వంలో యండమూరి కథలు.. మోహన్ కాంత్ దర్శకత్వంలో బ్లాక్ కమాండో.. శ్రీరాజ్ బళ్లా దర్శకత్వంలో అవవంతిక  -2, తల్లాడా సాయికృష్ణ దర్శకత్వంలో కే.పీ.హెచ్.బి. కాలనీ.. ఉదయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో టాపర్.. హర్ష దర్శకత్వంలో హనీ కిడ్స్.. బి.శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది.. ప్రణయ్ రాజ్ వంగరి దర్శకత్వంలో ది ఫైనల్ కాల్.. చిత్రాలకు క్లాప్, స్విచ్ఛాన్, గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. 

2025 ఆగష్టు 15న కొబ్బరికాయ కొట్టిన ఈ సినిమాలను వచ్చే యేడాది ఆగష్టు 15 నాటికి గుమ్మడికాయలు కొడతామని చెప్పారు. 15 చిత్రాలను 15వ తేదిని ప్రారంభించడం విశేషం. ఈ 15 చిత్రాలకు KLస్టూడియోను 25% డిస్కౌంట్ తో ఇస్తున్నందుకు కొంతంకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు నిర్మాత. దేశవ్యాప్తంగా పేరొందిన 9 సంస్థలు ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని వరల్డ్ రికార్డ్ బుక్స్ లో నమోదు చేశాయన్నారు. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అప్పాజీ .. ఈ సినిమాకు పీఆర్వో గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tollywood Producer World RecordRamasatyanarayana world recordRamasatyanarayana 15 movies opeing at a timeTollwood

