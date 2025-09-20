English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Akella Suryanarayana No More: చిత్ర సీమలో విషాదం.. ప్రముఖ రచయత ఆకెళ్ల ఇకలేరు..

Akella Suryanarayana Passes Away: చిత్ర సీమలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ సినీ రచయత ఆకెళ్ల అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఆయన వయసు 75 యేళ్లు. కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈయన ఆరోగ్యం విషయమించి తుదిశ్వాస విడిచారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Akella Suryanarayana No More: చిత్ర సీమలో విషాదం.. ప్రముఖ రచయత ఆకెళ్ల ఇకలేరు..

Akella Suryanarayana Passes Away: తెలుగు చిత్రసీమలో ఆకెళ్ల పేరుతో పలు సినిమాలకు రచయితగా పని చేసారు ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ. తాజాగా ఈయన అనారోగ్యంతో గురువారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచినట్టు డాక్లర్టు తెలిపారు. కానీ ఈ విషయాన్ని ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.   ఆరోగ్యం విషమించి గురువారం రాత్రి అంతిమ శ్వాస విడిచారు. 80కి పైగా తెలుగు సినిమాలకు స్టోరీలను అందించారు.  ఆకెళ్ల 15 ఏళ్ల పాటు తెలుగు రచయితల సంఘానికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా సేవలు అందించారు. ఆకెళ్ళ కథలు ఎక్కువగా మహిళల ఇతివృత్తంతో తెరకెక్కిన చిత్రాలకు కథలను అందించడం విశేషం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆకెళ్ల సూర్య నారాయణ ..తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కాకినాడ పట్టణంలో జానకీ, రామయ్య దంపతులకు జన్మించారు. చిన్నతనం నుండే నాటకాలలో మోజుతో నటించడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన నటించే నాటకాలను ఆయనే రాసుకునేవారు. అలా రచయతగా అక్కడే బీజం పడింది. 1960లో బాలరాముడి పాత్రతో నాటకరంగంలోకి లెగ్ పెట్టారు. మొదటగా చందమామ, బాలమిత్ర పత్రికలకు కథలు రాసి పంపించే వారు. డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత తన మొదటి నవలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈయన సుమారు 200 కథలు, 20 నవలలను రచించారు. వీనిలో కొన్ని ఇతర భారతీయ భాషలలోకి తర్జూమా అయ్యాయి. దాదాపు తెలుగులో  800 ఎపిసోడ్స్ కు మాటలు ‌ రాశారు.  అందులో సాంఘిక నాటికలు, పిల్లల నాటికలు, పద్య నాటకాలు, రేడియో నాటకాలు ఇలా అన్ని విభాగాల్లో రచన చేశారు. 1997లో తొలిసారిగా ‘కాకి ఎంగిలి’ అనే నాటకాన్నిరచించారు. ఆ తరువాత ‘అల్లసాని పెద్దన’, ‘రాణి రుద్రమ’, ‘రాణాప్రతాప్‌’ లాంటి చారిత్రక నాటకాలు రాశారు.

ఆకెళ్ల రచయితగా పని చేసిన తొలి మూవీ ‘మగమహారాజు’. తర్వాత స్వాతిముత్యం, శ్రుతిలయలు, ఆడదే ఆధారం, సిరివెన్నెల, శ్రీమతి ఒక బహుమతి, నాగదేవత, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు, ఓ భార్య కథ, ఆయనకి ఇద్దరు, చిలకపచ్చ కాపురం, ఔనన్నా కాదన్నా, ఎంత బావుందో సినిమాలకు రచయితగా పని చేశారు. అంతే కాకుండా అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. 

ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణ రచనలకు పలు అవార్డులు కూడా వరించాయి. ముఖ్యంగా విశాలాంధ్ర అవార్డు, ఆంధ్రప్రభ అవార్డు, యువ చక్రపాణి అవార్డు, విజయ మాస పత్రిక అవార్డు వంటివి వచ్చాయి.  కాకి ఎంగిలి నాటకానికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అందుకున్నారు. అలాగే 13 సార్లు ఉత్తమ రచయితగా నంది అవార్డును అందుకోనున్నారు. ఆకెళ్ల సూర్యనారాయణకు ఐదుగురు పిల్లలు. అందులో నలుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. ఆకెళ్ల అంత్యక్రియలు శనివారం హైదరాబాద్‌లోని హఫీజ్‌పేటలో నిర్వహించనున్నారు. ఆకెళ్ల మృతి పట్ల ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akella Suryanarayana No MoreWriter Director Akella Suryanarayana DiedTollywoodTelugu cinema

Trending News