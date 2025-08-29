Bigg Boss Host Fee: బుల్లితెరపై ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే రియాలిటీ షో బిగ్బాస్. ఒక ఇంట్లో కొంతమందిని మూడు నెలలపాటు ఉంచి ఆఖరు వరకు ఆ ఇంట్లో ఉండే వారిని విజేత చేస్తారు. అనేక టాస్క్లు, భావోద్వేగాలు.. కొత్త పరిచయాలు.. వినోదం ఇలా బిగ్బాస్ షో అన్నీ కలిసి ఉంటాయి. అయితే ఈ షోను ఒకరు హోస్ట్ చేస్తుంటారు. వారం మొత్తం జరిగిన దానిని వారాంతంలో చెప్పే వ్యక్తిని.. షో ప్రారంభం నుంచి మగిసే వరకు నడిపించేది హోస్ట్. మరి అలాంటి హోస్ట్కు ఎంత చెల్లిస్తున్నారో తెలుసా? మన అక్కినేని నాగార్జున ఎంత తీసుకుంటున్నారో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో హిందీ బిగ్బాస్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందగా.. తర్వాత తెలుగు ఉంది. ప్రతిసారిలాగే ఈసారి బాలీవుడ్ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి హోస్ట్ చేస్తున్నాడు. బిగ్బాస్ హిందీ 19వ సీజన్కు ముందు సల్మాన్ ఖాన్ తన ఫీజును తగ్గించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్నా హోస్ట్లలో సల్మాన్ ఉన్నాడు. గతంలో సల్మాన్ కన్నా అధికంగా అమితాబ్ బచ్చన్ పొందారు.
'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి'కి హోస్ట్ చేస్తున్న అమితాబ్ బచ్చన్ ఎపిసోడ్కు రూ.5 కోట్లు.. వారానికి రూ.25 కోట్లు పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్న టీవీ షో హోస్ట్గా బిగ్ బీ నిలిచారు. బిగ్బాస్ షోకి సల్మాన్ ఖాన్ వారానికి రెండు ఎపిసోడ్లు మాత్రమే షూట్ చేస్తాడు. అతడి ఫీజు రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం బిగ్బాస్ షోకు సల్మాన్ రూ.150 కోట్లు పొందుతున్నట్లు సమాచారం. గతంలో సల్మాన్ తన ఫీజు రూ.250 కోట్లు తీసుకునేవాడు.
తమిళ బిగ్బాస్కు కమల్హాసన్ హోస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆయన రూ.130 కోట్లు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక తెలుగులో బిగ్బాస్ 9వ సీజన్ను అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్ చేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ స్థాయికి కాకపోయినా నాగ్ తక్కువ మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. తెలుస్తున్న సమాచారం ప్రకారం నాగార్జున రూ.70 కోట్ల నుంచి రూ.80 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
