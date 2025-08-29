English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Host: బిగ్‌బాస్‌ షో హోస్ట్‌కు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తారు? నాగార్జున పేమెంట్‌ ఎంతో తెలుసా?

Bigg Boss Host Highest Remuneration: ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే బిగ్‌బాస్‌ షో మళ్లీ సందడి చేయనుంది. తెలుగులో త్వరలో షో ప్రారంభం కానుండగా ఇతర భాషల్లో ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. మరి ఈ షోకు హోస్ట్‌లు ఏ స్థాయిలో పారితోషికం పొందుతున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 29, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Bigg Boss Host: బిగ్‌బాస్‌ షో హోస్ట్‌కు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తారు? నాగార్జున పేమెంట్‌ ఎంతో తెలుసా?

Bigg Boss Host Fee: బుల్లితెరపై ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్‌. ఒక ఇంట్లో కొంతమందిని మూడు నెలలపాటు ఉంచి ఆఖరు వరకు ఆ ఇంట్లో ఉండే వారిని విజేత చేస్తారు. అనేక టాస్క్‌లు, భావోద్వేగాలు.. కొత్త పరిచయాలు.. వినోదం ఇలా బిగ్‌బాస్‌ షో అన్నీ కలిసి ఉంటాయి. అయితే ఈ షోను ఒకరు హోస్ట్‌ చేస్తుంటారు. వారం మొత్తం జరిగిన దానిని వారాంతంలో చెప్పే వ్యక్తిని.. షో ప్రారంభం నుంచి మగిసే వరకు నడిపించేది హోస్ట్‌. మరి అలాంటి హోస్ట్‌కు ఎంత చెల్లిస్తున్నారో తెలుసా? మన అక్కినేని నాగార్జున ఎంత తీసుకుంటున్నారో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Revanth Reddy: విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గని రేవంత్‌ రెడ్డి.. క్రీడలపై సమీక్ష

భారతదేశంలో హిందీ బిగ్‌బాస్‌ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందగా.. తర్వాత తెలుగు ఉంది. ప్రతిసారిలాగే ఈసారి బాలీవుడ్‌ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి హోస్ట్‌ చేస్తున్నాడు. బిగ్‌బాస్ హిందీ 19వ సీజన్‌కు ముందు సల్మాన్ ఖాన్‌ తన ఫీజును తగ్గించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్నా హోస్ట్‌లలో సల్మాన్‌ ఉన్నాడు. గతంలో సల్మాన్‌ కన్నా అధికంగా అమితాబ్ బచ్చన్ పొందారు.

Also Read: What Is Morya: గణపతి బప్ప 'మోరియా' అంటే ఏమిటో తెలుసా? మీరు మరో మోరియా అవుతారా?

'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి'కి హోస్ట్‌ చేస్తున్న అమితాబ్ బచ్చన్ ఎపిసోడ్‌కు రూ.5 కోట్లు.. వారానికి రూ.25 కోట్లు పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్న టీవీ షో హోస్ట్‌గా బిగ్‌ బీ నిలిచారు. బిగ్‌బాస్ షోకి సల్మాన్ ఖాన్ వారానికి రెండు ఎపిసోడ్లు మాత్రమే షూట్ చేస్తాడు. అతడి ఫీజు రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని బాలీవుడ్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం బిగ్‌బాస్‌ షోకు సల్మాన్‌ రూ.150 కోట్లు పొందుతున్నట్లు సమాచారం. గతంలో సల్మాన్‌ తన ఫీజు రూ.250 కోట్లు తీసుకునేవాడు.

Also Read: Disabled Pensions Cut: దివ్యాంగుల పింఛన్ల తొలగింపుపై సీఎం చంద్రబాబు ఫస్ట్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే!

తమిళ బిగ్‌బాస్‌కు కమల్‌హాసన్ హోస్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఆయన రూ.130 కోట్లు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక తెలుగులో బిగ్‌బాస్ 9వ సీజన్‌ను అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌ చేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్‌ స్థాయికి కాకపోయినా నాగ్‌ తక్కువ మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. తెలుస్తున్న సమాచారం ప్రకారం నాగార్జున రూ.70 కోట్ల నుంచి రూ.80 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

remunerationBigg BossTV reality showSalman KhanAkkineni Nagarjuna

Trending News