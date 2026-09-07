/‘టార్టాయిస్’ ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తుంది.. సాంగ్ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో రాజ్ తరుణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Tortoise: రాజ్ తరుణ్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేస్తోన్న కొత్త మూవీ "టార్టాయిస్". ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, కంటెంట్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో అమృత చౌదరి, అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య బాలకృష్ణ కీ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. "టార్టాయిస్" సినిమాను ఎస్ కే గోల్డెన్ ఆర్ట్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్ వీ ఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను సస్పెన్స్, డ్రామా కలిసిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథతో రాబోతుంది. దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కిస్తున్నాడు. మానస కుమార్, సంతోష్ ఇమ్మడి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తన్నారు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిందీ సినిమా. రీసెంట్గా ఈ చిత్రంలోని 'నీ పరిచయం..' పాటను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ మాట్లాడుతూ - ప్రేమ, ఆర్తి,కూడుకున్న పాట ఇది. ఈ పాటను అత్యద్భుతంగా అనూప్ కంపోజ్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అంతే అద్భుతంగా చిన్మయి పాడారన్నారు. ఈ చిత్ర దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్, నిర్మాతలు విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబుకు నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ పాట మీ అందరినీ అలరిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ చౌదరి మాట్లాడుతూ.. నీ పరిచయం సాంగ్ మా మూవీకి పిల్లర్ లాంటిది. ఎమోషనల్ గా సాగే ఈ పాట మీ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం పక్కా. ఈ పాటలో రాజ్ తరుణ్, అమృత పర్ ఫార్మెన్స్ ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. మా చిత్రాన్ని బడ్జెట్ లో చెప్పిన డేట్స్ లో ఎంతో క్లారిటీగా మా డైరెక్టర్ రిత్విక్ చేశారు. త్వరలోనే మా మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రొడ్యూసర్ శశిధర్ నల్ల మాట్లాడుతూ - మా మూవీని అనుకున్న టైమ్ కు ప్లాన్ ప్రకారం పూర్తి చేశాము. అందుకు మా టీమ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ చిత్రానికి రాత్రిళ్లు, వర్షం పడుతున్నప్పుడు, చలిలో ఎప్పుడు షూటింగ్ ఉంటే అప్పుడు వచ్చిన మా హీరో రాజ్ తరుణ్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాట ఇంత బాగా వచ్చేందుకు అనూప్ , చిన్మయి కారణం. మా మూవీకి మెయిన్ పిల్లర్ మా డైరెక్టర్ రిత్విక్. మా మూవీ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడం పక్కా అని చెప్పారు.
ప్రొడ్యూసర్ రామిశెట్టి రాంబాబు మాట్లాడుతూ - మా సినిమాను ఎంతో కష్టపడి, ఇష్టపడి ప్రొడ్యూస్ చేశాము. ఈ పాట మంచి లవ్ ఫీల్ తో సాగుతూ మీరు రిపీటెడ్ గా వినేలా చేస్తుంది. త్వరలోనే మా చిత్ర రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తాము.
డైరెక్టర్ రిత్విక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ - నీ పరిచయం అంటూ ఈ పాటను చంద్రబోస్ ఏ ఇంటెన్షన్ తో రాశారో గానీ మేమంతా ఇండస్ట్రీకి తొలి పరిచయాలే. ఫుల్ ఎగ్జైట్ మెంట్ తో ఉన్న థ్రిల్లర్ సినిమాలో లవ్ ఎలిమెంట్ తో పాట ఈ సినిమాకు హైలెట్గా నిలవనుంది. ఈ సినిమాలో 80 సీన్స్ ఉంటే 70 సీన్స్ లో శ్రీనివాస్ అవసరాల ఉంటారు. ఆయనది అంత ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్. వదిన అంటే తల్లి. అలాంటి పాత్రను ధన్య చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ మూవీ కథలో ఐదు ట్విస్టులు ఉంటాయి. ప్రతి 25 నిమిషాలకు ఒక బాంబ్ లా ట్విస్ట్ రివీల్ అవుతుంది. ఈ ఐదు ట్విస్ట్ లు ఎవరూ కనుక్కోలేరు. చూసే ప్రేక్షకులు ఫుల్ ఎగ్జైట్ అవుతారు.
హీరో రాజ్ తరుణ్ మాట్లాడుతూ - మా మూవీ ఒక యూనిక్ థ్రిల్లర్. థియేటర్స్ లో మిమ్మల్ని కంప్లీట్ గా ఎంగేజ్ చేయడంపక్కా. ఈ చిత్రంలో అనూప్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇచ్చారు. ఈ పాటను అందంగా పాడిన చిన్మయికి, సాహిత్యాన్ని అందించిన చంద్రబోస్కి ధన్యవాదాలు. ఈ పాటకు మా డైరెక్టర్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుందన్నారు.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.