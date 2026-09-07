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‘టార్టాయిస్’ ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తుంది.. సాంగ్ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో రాజ్ తరుణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Tortoise Song launch: రాజ్ తరుణ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అది ఖచ్చితంగా వెరైటీ సబ్జెక్ట్ అని ప్రేక్షకుల్లో ఓ నమ్మకం ఏర్పడింది. తాజాగా ఇతను హీరోగా ‘టార్జాయిస్’ సినిమా చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో రాజ్ తరుణ్ సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేయడం ఆసక్తి రేకిస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:00 PM IST
‘టార్టాయిస్’ ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తుంది.. సాంగ్ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో రాజ్ తరుణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..
Image Credit: Tortoise Movie Song (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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