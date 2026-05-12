/Tortoise: ‘టార్టాయిస్’తో రాజ్ తరుణ్ జాతకం మారేనా.. సరికొత్త కాన్సెప్ట్ పై యంగ్ హీరో ఆశలు..

Tortoise Latest Photo: రాజ్ తరుణ్, అమృత చౌదరి హీరో హీరోయిన్ లుకా గా శ్రీనివాస్ అవసరాల, ధన్య బాలకృష్ణ మరో ముఖ్య పాత్రలో నటించగా ఎ స్ కె గోల్డెన్ ఆర్ట్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్ వి ఎల్ క్రియేషన్స్, మధుపాల మహా మూవీస్ పతాకం పై తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘టార్టాయిస్’. రిత్విక్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబు మధుపాల సురేష్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా రాజ్ తరుణ్ పుట్టినరోజు సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీ గా ఉంది. ఈ చిత్రానికి అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందించినట్టు చెప్పారు.
మా "టార్టాయిస్" చిత్రం చాలా సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. హీరోగా రాజ్ తరుణ్ కు 25వ చిత్రం. అందుకే కెరీర్ లో బెస్ట్ సినిమాగా అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. శ్రీనివాస్ అవసరాల, ధన్య బాలకృష్ణ,హీరోయిన్ అమృత చౌదరి క్యారెక్టర్స్ చాలా బలంగా ఉండబోతున్నాయి. ఇవి భావోద్వేగ పరంగా బలంగా ఉండనున్నాయి. కొత్త స్క్రీన్ ప్లే తో డిఫరెంట్ కథ తో మంచి ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ పంచుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ చిత్రంలో మా హీరో కి నిద్రలో నడిచే అలవాటు ఉంటుంది. నిద్ర లో నడుచుకుంటూ వెళ్లి కొన్ని మర్డర్స్ చేస్తాడు.తర్వాత ఏమి జరుగుతుందనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమాను నిర్మించినట్టు చెప్పారు. షూటింగ్ అంత పూర్తి అయింది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని త్వరలోనే విడుదల చేస్తున్నట్టు చెప్పారు.
