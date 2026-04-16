English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Pallichattambi Review:‘పళ్లి చట్టంబి’ మూవీ రివ్యూ.. టోవినో థామస్ మూవీ తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా..!

Pallichattambi Movie Review: ‘జనగణమన’ సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన డిజో జోస్ ఆంటోని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పళ్లిచట్టంబి’. టోవినో థామస్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ గా నటించిన ఈ చిత్రంలో తెలుగు నటుడు శత్రు మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు. కయాదు లోహార్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమా తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:01 PM IST

టోవినో థామస్ మలయాళ హీరో అయినా.. ఓటీటీ వేదికగా  తెలుగు ప్రేక్షకులకు మలయాళ డబ్బింగ్ చిత్రాల ద్వారా చేరువయ్యాడు.తాజాగా ఇతను ‘పళ్లిచట్టంబి’ అనే మలయాళ సినిమాతో పలకరించారు. ఇప్పటికే మలయాళంలో ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. మరి తెలుగులో ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి మలయాళ ఆడియన్స్ మెచ్చిన ఈ సినిమా తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే.. 

‘పళ్లిచట్టంబి’ కథ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాను 1930 నేపథ్యంలో కేరళ, కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉన్న ప్రాంతంలో ఓ పటేల్ (పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్)  తన దగ్గర పనిచేసే  అణగారిన వర్గాలను అణగదొక్కుతుంటాడు. తన మాటకు ఎవరైనా అడ్డు చెబితే వారిని నిర్ధాక్షిణ్యంగా చంపేస్తుంటాడు. కట్ చేస్తే 1957లో కేరళలో కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వస్తుంది. ఆ తర్వాత కేరళ రాష్ట్ర మంతటా కమ్యూనిస్ట్ ప్రభావానికి లోనైవుతుంది. అది కాణికార్ గ్రామంలో ఉన్న చర్చి ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేస్తుంది. దీంతో చర్చి  వాళ్లు తమ ప్రాంతంలో పట్టు నిలుపుకోవడానికి ఓ రక్షకుడు కృష్ణ పిళ్లై అలియాస్ క్రిష్టోఫర్ (టోవినో థామస్) రంగంలోకి దింపుతుంది. అతన్ని చర్చి వాళ్లు ‘పళ్లిచట్టంబి’గా పిలుస్తారు.  అతడు కమ్యూనిస్టు గుండాల నుంచి చర్చిని కాపాడే క్రమంలో గ్రామంలో వాళ్లకు యుద్ధకళల్లో శిక్షణ ఇస్తాడు. అయితే కమ్యూనిస్టులను తను తప్పుగా అర్ధం చేసుకున్నానని తర్వాత తెలుసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతను క్రిస్టియన్ కాదు హిందువు అని తెలిసి చర్చివాళ్లు అతన్ని ఊరి నుంచి వెళ్లగొడతారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ ఊరు అనుకోని ఉపద్రవం వస్తోంది. దాన్ని నుంచి పళ్లిచట్టంబి అలియాస్ కృష్ణ పిళ్లై ఆ ఊరును ఎలా రక్షించాడు. మధ్యలో పటేల్ కు పళ్లిచట్టంబికి ఉన్న సంబంధమేటనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

మలయాళంలో ‘జనగణమన’ సినిమాతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు దర్శకుడు డిజో జోస్ ఆంటోని. తాజాగా ‘పళ్లిచట్టంబి’ కథను రాసుకున్న విధానం బాగుంది కానీ.. దాన్ని తెరకెక్కించిన విధానంలో తడబడ్డట్టు కనబడింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా కేరళ నేటివ్ లో సాగడం తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇబ్బంది పెట్టే అంశమనే చెప్పాలి. మొత్తంగా ఈ సినిమాలో అణగారిన వర్గాలపై ఓ బలవంతుడు చేతుల్లో ఎలా దోచుకోబడుతున్నాడ అనే పాయింట్ బాగుంది. ముఖ్యంగా బలవంతుడైన పటేట్ మైనింగ్ కు సంబంధించి ఓ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో  అడ్డుపడ్డ రాష్ట్ర  ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి ఎలాంటి కుయుక్తులు పన్నాడనేదే ఈ సినిమా మోటివ్. ఇక దేశంలో మొదటి సారి 1957లో రెండోసారి జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కేరళలో తొలిసారి ఈఎంఎస్ నంబూద్రిపాద్ నేతృత్వంలో కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అంతేకాదు దేశంలో అధికారంలో ఉన్న నెహ్రూ ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ 356 ప్రయోగించి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం ఇదే. ఆ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయన్నదే ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు. 

ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టులు అధికారంలో వచ్చిన చర్చిల ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేయడం. ఈ నేపథ్యంలో వాళ్లు తమ చర్చి రక్షణ కోసం ఓ రక్షకుడిని నియమించుకోవడం వంటివి బాగున్నా.. అవి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఏ మేరకు నచ్చుతుందో చూడాలి. ఓ రకంగా చూసుకుంటే మన తెలుగులో వచ్చిన ‘నరసింహనాయుడు’, బద్రీనాథ్ సినిమాలు గుర్తుకు రాకమావవు. ముఖ్యంగా కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేయడానికి రాష్ట్రంలో అల్లకల్లోలం క్రియేట్ చేయడం.. ఈ సందర్భంగా కేంద్రం అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయాలనుకోవడం వంటి సీన్స్ బాగున్నా.. ఇంకాస్త బెటర్ చేసుంటే బాగుండేది.   అయితే సినిమా మొత్తం చర్చి నేపథ్యంలో సాగడం తెలుగు ప్రేక్షకులకు అంతగా మింగుడు పడని అంశం. హీరో హిందువు.. విలన్ హిందువు.. కానీ సినిమా మొత్తం ఓ చర్చి .. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చుట్టు తిరగడం.. కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే అంశం. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గొప్పది అనే చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం ఓ వర్గం ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది చూడాలి. ఈ సినిమాను ఓ 20 నిమిషాలు ఎడిట్ చేసినా సినిమాకు వచ్చిన నష్టమేమి లేదు. జేక్స్ బిజోయ్  బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. క్లైమాక్స్ ఫైట్ లో AI ను వాడినట్టు తెలిసిపోయింది. దర్శకుడు ఆనాటి కాలానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్.. పాత్రలకు సంబంధించిన క్యాస్టూమ్స్ బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

టోవినో థామస్ ..ఈ సినిమా కోసం తన బాడీని ట్రాన్స్ ఫామ్ చేసుకున్న విధానం బాగుంది. కృష్ణ పిళ్లై అలియాస్ క్రిష్టోఫర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. బాడీ బిల్డర్ గా మొరటోడిగా అతని నటనను మెచ్చుకోవాల్సిందే. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తన పాత్రలో జీవించాడు. విలన్ గా ఇరగదీసాడు. తెలుగు నటుడు శత్రు కూడా అతి క్రూరుడైన పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో అతని ఫిజిక్ బాగున్నా.. ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటే బాగుండేది. అతని వాయిస్ సింక్ కాలేదు. హీరోయిన్ గా నటించిన కయాదు లోహార్ క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాల నటించిన ఇతర నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.

పంచ్ లైన్..  ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే ‘పళ్లిచట్టంబి’.. 

రేటింగ్: 3/5

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News