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Toxic Censor Review: 'టాక్సిక్' సెన్సార్ రివ్యూ..బాక్సాఫీస్ వద్ద యశ్ 'టాక్సిక్' ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందా?

Toxic Movie Censor Review: పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో, కన్నడ సూపర్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' మూవీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకోగా.. ఈ మూవీ టాక్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. సినిమాలో యాక్షన్, రొమాన్స్ హద్దులు మీరిన క్రమంలో 'ఏ' సర్టిఫికేట్ జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:19 AM IST
Toxic Censor Review: 'టాక్సిక్' సెన్సార్ రివ్యూ..బాక్సాఫీస్ వద్ద యశ్ 'టాక్సిక్' ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందా?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Toxic Censor Review: 'టాక్సిక్' సెన్సార్ రివ్యూ..బాక్సాఫీస్ వద్ద యశ్ 'టాక్సిక్' ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందా?
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