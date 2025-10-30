Toxic Movie Release Date: రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరోగా, గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్'. ఈ సినిమాకు కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ పతాకంపై వెంకట్ కె. నారాయణ, హీరో యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. హీరో యష్ నటిస్తున్న సినిమా కావడం వల్ల ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులలో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. హాలీవుడ్ స్థాయికి ధీటుగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారని కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో టాక్ నడుస్తోంది.
అయితే ఈ సినిమా వాయిదా పడుతుందంటూ వస్తున్న వార్తలు ఇటీవలే తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదే విషయమై ప్రముఖ సినీ విశ్లేషకుడు తరణ్ ఆదర్శ్ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. సినిమా విడుదలలో ఎలాంటి మార్పు లేదని వచ్చే ఏడాది అనగా 2026లో మార్చి 19న ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఇదే విషయాన్ని షేర్ చేస్తూ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది. మరో 140 రోజుల్లో 'టాక్సిక్' చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి రూమర్లను నమ్మొద్దని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
140 days to go…
His Untamed Presence,
Is Your Existential Crisis.#ToxicTheMovie releasing worldwide on 19-03-2026 https://t.co/9RC1D6xLyn
— KVN Productions (@KvnProductions) October 30, 2025
ఏప్రిల్ నెల నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో భాగంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని ఇటీవలే 'టాక్సిక్' చిత్రబృందం స్పష్టం చేసింది. మరో వైపు యష్ ముంబైలో 'రామాయణ' సినిమా షూటింగ్ను స్టార్ట్ చేశారు. 'టాక్సిక్' సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషనల్ వర్క్ వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి ప్రారంభమవుతుందని చిత్ర నిర్మాతలు తెలియజేశారు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఓ ట్వీట్ చేస్తూ.."ఇంకా 140 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయ"ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. అంటే వచ్చే ఏడాది 2026లో మార్చి 19న 'టాక్సిక్' సినిమాను విడుదల చేస్తామంటూ వెల్లడించింది.
ఫెస్టివల్స్ సీజన్ సందర్భంగా ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ రిలీజ్ కానుంది. గుడి పడ్వా, ఉగాది సహా ప్రాంతీయ నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఒకేసారి వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఈద్ పండుగ ఉండటం వల్ల ఈ రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సినిమా భారీ ప్రభావం చూపనుంది. 'కెజియఫ్' వంటి సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత యష్ నటిస్తోన్న సినిమా 'టాక్సిక్'. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్, కన్నడలో తెరకెక్కుతోంది. దీన్ని హిందీ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
KVN ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్పై వెంకట్ కె. నారాయణ, యష్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోన్న 'టాక్సిక్' దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయంగా ఒకేసారి విడుదలవుతూ ఈ పండుగ సీజన్ను మరింత ఉత్సాహభరితంగా మార్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
