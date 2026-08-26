/Toxic Twitter Review: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద గర్జించాడా..? టాక్సిక్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ..!

Toxic Movie X Review and Rating: 'కేజీఎఫ్' సునామీ తర్వాత రాకింగ్ స్టార్ యశ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి గర్జించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. లేడీ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic) ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాల నడుమ థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. వెంకట్ కె.నారాయణ, యష్ కలిసి భారీ బడ్జెట్తో రూపొందించిన ఈ మూవీలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యుమా ఖురేషి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో భారీ బజ్ ఏర్పడింది. ఇప్పటికే 'టాక్సిక్' మూవీ ప్రీమియర్స్ పడటంతోనే ట్విట్టర్లో నెటిజన్లు రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. రా అండ్ రస్టిక్ అవతారంలో యశ్ ఊరమాస్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పించింది..? గీతూ మోహన్దాస్ టేకింగ్, విజువల్స్ ఎలా ఉన్నాయి..? ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారు..? పాన్ ఇండియా బాక్సాఫీస్ వద్ద టాక్సిక్ రేంజ్ ఏంటి..? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
యశ్ తన అద్భుతమైన నటన.. పవర్ఫుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్తో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై నడిపించారని నెటిజన్లు అంటున్నారు. హాలీవుడ్ స్థాయిలో విజువల్స్ ఉన్నాయంటున్నారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, సినిమాటోగ్రఫీ, మేకింగ్ వాల్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నాయని ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. నయనతార, కియారా అద్వానీతో పాటు ఇతర ప్రధాన తారాగణం తమ పాత్రల్లో చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారని చెబుతున్నారు.
"అల్ట్రా స్టైలిష్గా కనిపించిన యశ్ లుక్.. భారీ నిర్మాణ విలువలు సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్. సర్కస్ ఫైట్ సీన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. సినిమాలో కావాల్సినంత స్టైల్, గ్లామర్, వైలెన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే సరైన క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్స్ లేకపోవడం, డైలాగ్స్ బలంగా లేకపోవడం, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లోపించడం మైనస్ పాయింట్స్. ఎక్కడికక్కడ సంబంధం లేని పాత్రలు వస్తూపోతుండటంతో స్క్రీన్ప్లే ఏమాత్రం క్లారిటీ లేకుండా గందరగోళంగా మారింది.." ఓ నెటిజన్ ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి రివ్యూ చెప్పాడు.
#Toxic - First Half 🤦♂️
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
"యశ్ లుక్స్ టెర్రిఫిక్గా ఉన్నాయి.. ఆయన చరిష్మానే సినిమాను ముందుకు నడిపిస్తుంది. దీనికితోడు అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రొడక్షన్ డిజైన్, స్టైలిష్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు సినిమాను నిలబెట్టాయి. అంతే అంతకుమించి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు..! కథ పరంగా చూస్తే ఇప్పటివరకు అసలు కంటెంట్ లేదు. గన్స్, విపరీతమైన హింస, బోల్డ్ సీన్స్, ఫైట్స్, స్లో-మోషన్ షాట్లు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ.. అసలు కథ మాత్రం ముందుకు కదలదు. విజువల్గా ఇంప్రెస్ చేసినా.. ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు కంటెంట్ కంటే స్టైల్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది." అని అంటున్నారు.
#TOXIC FIRST HALF - BELOW PAR!!#Yash looks terrific and his charm carries the film, backed by excellent cinematography, production design and stylish action. That's it!!
Story-wise, there's barely anything so far. Guns, violence, sex, fights and slow-mo moments keep coming,…
— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 26, 2026
"టెక్నికల్ అంశాలు పక్కన పెడితే.. సినిమా కథనం ఎటూ కాకుండా గందరగోళంగా ఉంది. కేజీఎఫ్ ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. స్క్రీన్ప్లే ఏమాత్రం ఆకట్టుకోకపోగా విసుగు తెప్పిస్తుంది. మొకోబోట్ కెమెరాను అతిగా వాడటంతో యాక్షన్ సీన్లు సహజత్వాన్ని కోల్పోయి కృత్రిమంగా మారాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, యశ్-కియారా మధ్య వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు మాత్రం కాస్త మెరుగ్గా అనిపించాయి. మిగతా సినిమా అంతా ఇప్పటివరకు పెద్ద డిజాస్టర్లాగే సాగింది." అని వెంకీ అనే రివ్యూయర్ ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి ట్వీట్ చేశాడు.
#Toxic Very Messy 1st Half!
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
"ఫస్ట్ హాఫ్లో మొత్తం విపరీతమైన వైలెన్స్, స్టైల్తో నిండిపోయింది.. కానీ కథలో ఆశించినంత కంటెంట్ కనిపించలేదు. 'రాయ' పాత్రలో యశ్ మళ్లీ పూర్తిస్థాయి కేజీఎఫ్ మోడ్లోనే కనిపించారు. బోల్డ్ సీన్స్, హీరోయిన్ల ట్రాక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చెప్పుకోదగ్గ హై మూమెంట్స్ లేకుండానే చాలా యాక్షన్ బ్లాక్స్ సాగిపోతాయి. యశ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇంటర్వెల్ సీన్ బాగుంది.." అని మరో నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు.