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Toxic Twitter Review: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద గర్జించాడా..? టాక్సిక్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ..!

Yash Toxic Movie Public Talk: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూవీ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ‘టాక్సిక్’ థియేటర్లలో సందడి మొదలుపెట్టింది. కేజీఎఫ్ తర్వాత యశ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ మూవీపై అంచనాలు ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే యూఎస్‌లో ప్రీమియర్స్ స్టార్ట్ అవ్వడంతో ట్విట్టర్ వేదికగా ఆడియన్స్ తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. టాక్సిక్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూపై ఓ లుక్కేయండి..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 26, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:21 AM IST
Toxic Twitter Review: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద గర్జించాడా..? టాక్సిక్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ..!
Image Credit: Toxic Twitter Review

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Toxic Twitter Review: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద గర్జించాడా..? టాక్సిక్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ..!
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