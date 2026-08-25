/Toxic Ticket Prices: టాక్సిక్ టికెట్ ధరలు ఎట్టకేలకు ఖరారు

Toxic Ticket Prices:కన్నడ స్టార్ యశ్ నటించిన టాక్సిక్ సినిమా కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే తెలంగాణలో టికెట్ ధరలు ఎలా ఉంటాయనే విషయంలో ఇప్పటివరకు స్పష్టత లేదు. దీంతో బుకింగ్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంది.
ఎట్టకేలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు ఆగస్టు 25న విడుదలయ్యాయి. దీంతో నైజాం ప్రాంతంలో సినిమా టికెట్ ధరలపై స్పష్టత వచ్చింది.
ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతి ప్రకారం సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరను రూ.50 వరకు పెంచుకోవచ్చు. ఈ ధరలో జీఎస్టీ కూడా కలిపి ఉంటుంది. అదే సమయంలో మల్టీప్లెక్స్లు, స్పెషల్ థియేటర్లలో రూ.100 వరకు అదనంగా వసూలు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చారు.
ఈ పెంచిన టికెట్ ధరలు ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 4 వరకు అమల్లో ఉంటాయి. అంటే సినిమా విడుదలైన మొదటి 10 రోజుల పాటు ఈ పెరిగిన ధరలు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సమయంలో రోజుకు ఐదు రెగ్యులర్ షోలకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వడంతో పాటు సినిమా నిర్మాతలకు ప్రభుత్వం మరో కీలక ఆదేశం ఇచ్చింది. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి రూ.1 కోటి విరాళంగా ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఈ మొత్తాన్ని సినిమా పరిశ్రమలోని కార్మికుల సంక్షేమానికి ఉపయోగించనున్నారు.
అలాగే థియేటర్లలో మాదకద్రవ్యాలు, డ్రగ్స్, సైబర్ క్రైమ్ వల్ల కలిగే నష్టాలపై అవగాహన కల్పించే ప్రకటనలను ప్రదర్శించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
ఇప్పటివరకు టికెట్ ధరల కోసం ఎదురుచూస్తున్న టాక్సిక్ అభిమానులకు తాజా ఉత్తర్వులతో క్లారిటీ వచ్చింది. ఇక బుకింగ్స్పై అభిమానుల దృష్టి పడింది. సినిమా విడుదలకు ఒక్కరోజు ముందు టికెట్ ధరలు ఖరారు కావడంతో టాక్సిక్ ఓపెనింగ్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. నైజాం ప్రాంతంలో ఈ సినిమా ఎలాంటి వసూళ్లు సాధిస్తుందో చూడాలి.
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