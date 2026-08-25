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Toxic Ticket Prices: టాక్సిక్ టికెట్ ధరలు ఎట్టకేలకు ఖరారు

Toxic Ticket Prices:యశ్ నటించిన టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ ధరలపై ఎట్టకేలకు క్లారిటీ వచ్చింది. తెలంగాణలో సింగిల్ స్క్రీన్లు, మల్టీప్లెక్స్‌లకు టికెట్ ధరల పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో అభిమానులు ఇక బుకింగ్స్‌పై దృష్టి పెట్టొచ్చు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:03 PM IST
Toxic Ticket Prices: టాక్సిక్ టికెట్ ధరలు ఎట్టకేలకు ఖరారు
Image Credit: Toxic Ticket Price(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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