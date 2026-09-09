/‘టాక్సిక్’ ఓటీటీ ఝలక్.. రూ. 200 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయిన డీల్..

Toxix OTT Big Shock: OTT డీల్స్ అనేది పెద్ద చిత్రాలకు గుది బండలా మారిందనే చెప్పాలి. కరోనా తర్వాత ఓటీటీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. అదే సమయంలో శాటిలైట్ ఛానెల్స్లో సినిమాలు చూసే వాళ్లు తగ్గిపోయారు. దీంతో ఓటీటీ డీలే కీలకంగా మారింది. ఒక భాషలో తీస్తే నాలుగైదు భాషల్లో విడుదల చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అన్ని భాషల్లో వ్యూవర్ షిప్ ఓటీటీవ వాళ్లకు పెరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం శాటిలైట్ రైట్స్ కు పెద్దగా డిమాండ్ ఉండటం లేదు కాబట్టి పెద్ద చిత్రాలకు ఓటీటీ డీల్ అనేది వరంలా మారింది. అదే వీళ్లకు కాసులు కురిపిస్తోంది. అదే సమయంలో ప్రెజర్ తీసుకొస్తుంది. విడుదలకు ముందు ఓటీటీ డీల్ ఓకే అయితే నిర్మాతలకు ఒక రకమైన టెన్షన్. ఎందుకంటే సినిమాలను వాళ్లు చెప్పిన డేట్స్ కే రిలీజ్ చేయాలి. విడుదల చేయలేకపోతే.. ఓటీటీ రైట్స్లో కోత పెడుతున్నారు. ఫౌజీ, ప్యారడైజ్ సినిమాలకు ప్రస్తుతం ఓటీటీ టెన్షన్ పట్టుకుంది.
ఒకవేళ విడుదల తర్వాత చూసుకుందాం అంటే మరో టెన్షన్. దురంధర్ సినిమాను ముందుగా ఎవరితో డీల్ కుదర్చుకోలేదు. విడుదల తర్వాత బ్లాక్ బస్టర్కు మించిన టాక్ రావడంతో ఈ సినిమ ఓటీటీ రైట్స్ను నిర్మాతలు చెప్పిన రేటుకు కొనుక్కున్నారు. అదే పద్దతిని ‘టాక్సిక్’ ప్రొడ్యూసర్స్ అప్లై చేసి బొక్క బోర్లా పడ్డారు. టాక్సిక్కు రిలీజ్ ముందు ఓటీటీల నుంచి రూ. 200 కోట్ల బంపర్ డీల్ వచ్చింది. అయితే మేకర్స్ ఈ ఆఫర్ను తిరస్కరించారు. ఇపుడు సినిమా ఎపిక్ డిజాస్టర్గా నిలవడంతో ఓటీటీ సంస్థలే డీల్ వద్దంటున్నాయి. చివరకు ఈ సినిమా రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయింది. ఈ రకంగా ఓటీటీలు నిర్మాతలకు కాసులు వర్షం కురిపించడంతో పాటు చెప్పుకోలేని పరిస్థితులను కల్పిస్తున్నాయి.
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