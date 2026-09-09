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‘టాక్సిక్’ ఓటీటీ ఝలక్.. రూ. 200 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయిన డీల్..

Toxic Ott Deal setback: ప్రస్తుతం పెద్ద సినిమాలకు థియేట్రికల్ కంటే ఓటీటీ డీల్స్ కాసులు కురిపిస్తున్నాయి. అదే తేడా కొడితే మాత్రం కోలుకోలేని దెబ్బ అని చెప్పాలి. తాజాగా ‘టాక్సిక్’ విషయంలో నిర్మాతలకు గట్టి దెబ్బే తగిలింది. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ సినిమా పుట్టిముంచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:56 PM IST
‘టాక్సిక్’ ఓటీటీ ఝలక్.. రూ. 200 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయిన డీల్..
Image Credit: Toxic OTT Deal (Toxic Movie Pic /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘టాక్సిక్’ ఓటీటీ ఝలక్.. రూ. 200 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయిన డీల్..
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