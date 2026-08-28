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‘టాక్సిక్’ సహా ఫస్ట్ డే హిందీలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన భారతీయ చిత్రాలు..

Toxic Hindi 1st Day Net Collections: కేజీఎఫ్  సిరీస్ తర్వాత యశ్ నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’.  ఈ చిత్రానికి యశ్ మరో నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు. గీతూ మోహన్ దాస్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అవి మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రెఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి.అంతేకాదు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ఓపెనర్‌గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో హిందీ బెల్ట్‌లో తొలి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:32 PM IST
‘టాక్సిక్’ సహా ఫస్ట్ డే హిందీలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన భారతీయ చిత్రాలు..
Image Credit: Bollywood Day 1 Box Office Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘టాక్సిక్’ సహా ఫస్ట్ డే హిందీలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన భారతీయ చిత్రాలు..
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