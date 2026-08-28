/‘టాక్సిక్’ సహా ఫస్ట్ డే హిందీలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన భారతీయ చిత్రాలు..

Hindi Day 1 Biggest Openers: అవును తెలుగు, కన్నడ, తమిళ సహా సౌత్ సినిమాలు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను ఏలుతున్నాయి. కంటెంట్ లేదా సినిమా హైప్ బాగుంటే వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. బాహుబలితో మొదలైన ఈ మేనియా ‘టాక్సిక్’తో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. అప్పట్లో బాహుబలి 2.. ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్ 2, పుష్ప 2, తాజాగా ‘టాక్సిక్’ మూవీ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను రూల్ చేస్తూనే ఉంది.
1. దురంధర్ రివేంజ్ - రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ - ది రివేంజ్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే 78.80 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంది.
2.పుష్ప 2 ది రూల్ - Pushpa 2 The Rule
అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా సుకుమార్ డైరెక్షన్లో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘పుష్ప 2 ది రూల్’. ఈ చిత్రం హిందీలో ఫస్ట్ డే మన దేశంలో రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన టాప్ 1లో నిలిచింది.
3. జవాన్ - Jawan
షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా అట్లీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జవాన్’. ఈ మూవీ మన దేశంలో ఫస్ట్ డే రూ. 65.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
4.టాక్సిక్ - Toxic
యశ్ హీరోగా నటిస్తూ నిర్మాతగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. ఈ సినిమా హిందీలో తొలి రోజు 55.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 4లో నిలిచింది.
5.స్త్రీ 2 - Stree 2
శ్రద్ధా కపూర్ హీరోయిన్ గా నటించిన లేడీ ఓరియండెట్ చిత్రం ‘స్త్రీ 2’. ఈ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజు రూ. 55.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి 4వ ప్లేస్లో నిలిచింది.
6. పఠాన్ - Pathaan
యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం‘పఠాన్’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే మన దేశంలో రూ. 55 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో తాజాగా 5వ స్థానంలో నిలిచింది.
7. యానిమల్ - Animal
రణ్ బీర్ కపూర్ హీరోగా రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా సందీప్ రెడ్డి వంగ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘యానిమల్’. ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రోజు రూ. 54.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో తాజాగా లెక్కల ప్రకారం 7వ స్థానంలో నిలిచింది.
8.కేజీఎఫ్ 2 - KGF 2
యశ్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ 2’ఈ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రోజు మన దేశంలో రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో 8వ స్థానంలో నిలిచింది.
9. వార్ - War
హృతిక్ రోషన్, టైగర్ ఫ్రాఫ్ హీరోలుగా సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘వార్’. ఈ మూవీ హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో ఫస్డ్ డే రూ. 51.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో తాజా ర్యాగింగ్స్ లో నెంబర్ 9లో ఉంది.
10. థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్ - Thugs Of Hindustan
అమితాబ్ బచ్చన్, ఆమీర్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్’. ఈ సినిమా హిందీలో తొలి రోజు మన దేశంలో రూ 50.75 కోట్ల వసూళ్లతో టాప్ 7లో నిలిచింది.
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