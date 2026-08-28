/ ‘టాక్సిక్’ సహా సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర టాప్ డే 1 కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రాలు..

Hidni Dubbed South movies top day 1 Collections: ప్రస్తుతం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాలు మంచి వసూళ్లను సాధిస్తున్నాయి. బాహుబలి సహా మిగతా చిత్రాలు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను ఫస్ట్ డే నుంచి రాజ్యం ఏలుతున్నాయి. తాజాగా ‘టాక్సిక్’ మూవీ హిందీల అంచనాలను మించి ఫస్ట్ డే బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. చిత్రం బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ సింహాసనంపై కూర్చొబెట్టింది. మొత్తంగా హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
1.పుష్ప 2 ది రూల్ - Pushpa 2 The Rule
సుకుమార్ డైరెక్షన్లో అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘పుష్ప 2’ ది రూల్. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. ఈ సినిమా హిందీలో ముఖ్యంగా డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో ఫస్ట్ డే మన దేశంలో రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 1లో నిలిచింది.
2. టాక్సిక్.. Toxic
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. ఈ సినిమా హిందీలో తొలి రోజు 55.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 4లో నిలిచింది.
3.కేజీఎఫ్ 2 - KGF 2
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో యశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో ఫస్ట్ డే మన దేశంలో రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి 3వ స్థానంలో నిలిచింది.
4.బాహుబలి 2..
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ మూవీ అప్పటి వరకు బాలీవుడ్ లో డబ్ చేసిన విడుదల చేసిన చిత్రాలతో పాటు అప్పటి వరకు ఏ సినిమా సాధించని వసూళ్లను రాబట్టింది. మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో టాప్ లో నిలిచింది. అప్పట్లోనే మొదటి రోజు రూ. 41 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్1లో ఉండే. ప్రస్తుతం టాక్సిక్ రాకతో 4వ స్థానానికి పడిపోయింది.
5.ఆదిపురుష్..
ప్రభాస్ రాఘవుడిగా ఓం రౌత్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ చిత్రం హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 37.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 5లో ఉంది.
6.సాహో..
ప్రభాస్ హీరోగా సుజిత్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో ఫస్ట్ డే రూ. 24.4 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన టాప్ 6లో ఉంది.
7. కల్కి 2898 AD..
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరో అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ మూవీ హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 22.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్ 7లో నిలిచింది.
8.RRR - రౌద్రం రణం రుధిరం
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ కథానాయకులుగా అజయ దేవ్గణ్ మరో ముఖ్యపాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (రౌద్రం రణం రుధిరం). ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రోజు రూ.20.07 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం విశేషం.
9.2.O
శంకర్ డైరెక్షన్లో రజినీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘2.O’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు రూ. 19.74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 9లో ఉంది.
10. సలార్
ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు రూ. 15.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 10లో ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.