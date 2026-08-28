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‘టాక్సిక్’ సహా సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర టాప్ డే 1 కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రాలు..

Hindi Dubbed South movies top day 1 Collections: గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి యశ్ హీరోగా నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.  అది హిందీ బాక్సాఫీస్ గొప్ప ఇంపాక్ట్ చూపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘టాక్సిక్’ సహా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డే 1 అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:11 PM IST
‘టాక్సిక్’ సహా సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర టాప్ డే 1 కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రాలు..
Image Credit: South Dubbed hindi box office Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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