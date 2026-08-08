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Toxic trailer review: యానిమల్, అర్జున్ రెడ్డిని మించిపోయిన టాక్సిక్ ట్రైలర్.. మరి ఇంత బోల్డ్ అవసరమా..!

Toxic trailer review: యశ్ నటించిన టాక్సిక్ ట్రైలర్ అదిరిపోయింది. యాక్షన్ సీన్లలో యశ్ విధ్వంసం, కియారా అద్వానీ గ్లామర్, నయనతార మాస్ అవతార్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. ట్రైలర్‌లోని హైలైట్స్, యశ్ పాత్ర, సినిమా విశేషాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 08, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:51 PM IST
Toxic trailer review: యానిమల్, అర్జున్ రెడ్డిని మించిపోయిన టాక్సిక్ ట్రైలర్.. మరి ఇంత బోల్డ్ అవసరమా..!
Image Credit: Toxic trailer review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Toxic trailer review: యానిమల్, అర్జున్ రెడ్డిని మించిపోయిన టాక్సిక్ ట్రైలర్.. మరి ఇంత బోల్డ్ అవసరమా..!
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