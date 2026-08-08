/Toxic trailer review: యానిమల్, అర్జున్ రెడ్డిని మించిపోయిన టాక్సిక్ ట్రైలర్.. మరి ఇంత బోల్డ్ అవసరమా..!

Toxic trailer review: పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్న చిత్రాల్లో టాక్సిక్ ఒకటి. కేజీఎఫ్ సినిమాల తర్వాత రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్పై ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ హైప్ ఉంది. గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా టీజర్, గ్లింప్స్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. తాజాగా చిత్రబృందం ట్రైలర్ను విడుదల చేయడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
ట్రైలర్ ప్రారంభం నుంచే టాక్సిక్ ప్రపంచం ఎంత డార్క్గా ఉండబోతుందో చూపించారు. దిస్ వాస్ సపోజ్డ్ టు బి మై ఫెయిరీ టేల్ అనే డైలాగ్తో మొదలయ్యే ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను పూర్తిగా కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. యశ్ స్టైలిష్ లుక్, మాస్ యాక్షన్, ఇంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ట్రైలర్లో భారీ గన్ ఫైట్స్, అగ్నిప్రమాదాలు, ఛేజింగ్ సన్నివేశాలు, సర్కస్ బ్యాక్డ్రాప్, మంచుతో నిండిన లొకేషన్స్ వంటి విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను దర్శకురాలు గీతు మోహన్దాస్ చాలా డార్క్ టోన్లో తెరకెక్కించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. విజువల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కలిసి సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకమైన టోన్ను తీసుకొచ్చాయి.
ఇక కియారా అద్వానీ కూడా ట్రైలర్లో తన గ్లామరస్ లుక్తో పాటు కీలకమైన పాత్రలో కనిపించారు. యశ్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి కూడా పెరిగింది. మరోవైపు నయనతార పాత్ర సినిమాకు మరో కీలక ఆకర్షణగా నిలవనుందని తెలుస్తోంది. ఆమెను పవర్ఫుల్ డాన్ పాత్రలో చూపించినట్లు ట్రైలర్ ద్వారా సంకేతాలు ఇచ్చారు.
కేజీఎఫ్ తర్వాత యశ్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో టాక్సిక్పై సహజంగానే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే టీజర్ విడుదలైన సమయంలో సినిమాపై కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. తాజాగా వచ్చిన ట్రైలర్ మాత్రం యాక్షన్, విజువల్స్, యశ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచింది.
మొత్తంగా చూస్తే టాక్సిక్ ట్రైలర్ యాక్షన్ ప్రియులకు మంచి ట్రీట్ ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది. డార్క్ వరల్డ్, పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో సినిమాపై అంచనాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న పలు భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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