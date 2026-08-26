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Toxic Vs Irumudi: 'టాక్సిక్' నెగటివ్ టాక్.. రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమాకు ఊహించని బూస్ట్!

Toxic Vs Irumudi At Box Office: భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్' చిత్రానికి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, ప్రేక్షకుల్లో నెగటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ పరిణామం మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'ఇరుముడి' సినిమాకు ఊహించని విధంగా ప్లస్ పాయింట్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా భారీ గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించిన రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రానికి రాబోయే రోజుల్లో థియేటర్ల సంఖ్యతో పాటు షోలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:48 PM IST
Toxic Vs Irumudi: 'టాక్సిక్' నెగటివ్ టాక్.. రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమాకు ఊహించని బూస్ట్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Toxic Vs Irumudi: 'టాక్సిక్' నెగటివ్ టాక్.. రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమాకు ఊహించని బూస్ట్!
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