Toxic Vs Irumudi: 'టాక్సిక్' నెగటివ్ టాక్.. రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమాకు ఊహించని బూస్ట్!

Toxic Vs Irumudi At Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమాల జాతకాలు ఎప్పుడు, ఏ విధంగా మారతాయో ముందే చెప్పడం ఎవరికైనా చాలా కష్టం. ఒక భారీ సినిమా అనుకున్న స్థాయిలో ఆడకపోతే, థియేటర్లలో స్థిరంగా నడుస్తున్న మరో సినిమాకు అది పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం సరిగ్గా ఇదే తరహా ఆసక్తికరమైన పరిణామం సినిమా పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారీ అంచనాల మధ్య థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టిన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ తాజా చిత్రం 'టాక్సిక్' చిత్రానికి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వేదికగాను, అలాగే సాధారణ ప్రేక్షకుల్లోనూ తీవ్ర నెగటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ నెగటివ్ ప్రభావం మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'ఇరుముడి' సినిమాకు అనూహ్యమైన ప్లస్ పాయింట్ గా మారబోతోందని సినిమా ఇండస్ట్రీలోనూ, నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ క్రేజ్ ఉన్న యశ్ సినిమా 'టాక్సిక్' విడుదలవుతుండటంతో, సహజంగానే 'ఇరుముడి' సినిమాకు కేటాయించిన థియేటర్ల సంఖ్య తగ్గింది. అయితే ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోవడంతో పరిస్థితి తారుమారైంది. థియేటర్లలో ఉన్న ప్రేక్షకులు మళ్లీ మంచి పాజిటివ్ టాక్తో విజయవంతంగా నడుస్తున్న 'ఇరుముడి' సినిమా వైపు చూసే అవకాశం ఏర్పడింది. దీనివల్ల పెరిగిన డిమాండ్కు తగినట్లుగా ఎగ్జిబిటర్లు సైతం రవితేజ సినిమాకు థియేటర్ల సంఖ్యను, రోజువారీ షోలను మళ్లీ పెంచే యోచనలో ఉండటం విశేషం.
వంద కోట్ల మైలురాయి దాటిన 'ఇరుముడి'..
మరోవైపు మాస్ మహారాజా రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమా తొలి రోజు నుంచే అత్యంత అద్భుతమైన పాజిటివ్ టాక్ సంపాదించుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద స్థిరమైన వసూళ్లను రాబడుతూ రికార్డు కలెక్షన్లు సాధిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించి ఘన విజయం దిశగా వేగంగా దూసుకుపోతోంది. రవితేజ ఎనర్జిటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్, కథలోని బలమైన మాస్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడమే ఈ స్థాయి అద్భుతమైన వసూళ్లకు ప్రధాన కారణమైంది.
వీకెండ్స్, పండగ సెలవుల అడ్వాంటేజ్..
ప్రస్తుతం వరుసగా పండగలు, వారాంతపు సెలవులు (లాంగ్ వీకెండ్స్) వస్తుండటం రవితేజ 'ఇరుముడి' సినిమాకు మరింత పెద్ద వరంలా మారనుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ పోటీగా నిలుస్తుందని భావించిన 'టాక్సిక్' చిత్రం రేసులో కాస్త వెనుకబడటంతో, ఈ రాబోయే లాంగ్ హాలిడే సీజన్ పూర్తి అడ్వాంటేజ్ మొత్తం రవితేజ ఖాతాలోనే పడనుంది. అనుకున్నట్లుగా థియేటర్లు కూడా పెరిగితే రాబోయే రోజుల్లో రవితేజ 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు మరిన్ని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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