Lift Accident: కేజీఎఫ్, సలార్ వంటి విజయవంతమైన సినిమాలు సహాయ దర్శకుడిగా పని ఏసిన కీర్తన్ నందగౌడ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటన సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. నాలుగున్నరేళ్ల వయసు కలిగిన అతడి కుమారుడు ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్ గుంతలో పడి మరణించాడు. ఊహించని ఈ సంఘటనతో ఆ కుటుంబంతో తీవ్ర విషాదంలో మునిగింది. ఏం జరిగిందో కూడా తెలియని దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. ఈ సంఘటనపై పలువురు ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: YS Jagan: మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబు వెనక్కి తగ్గాలి: వైఎస్ జగన్
కర్ణాటకకు చెందిన కీర్తన్ నాదగౌడ దర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందుతున్నాడు. ఇప్పటికే కేజీఎఫ్, ప్రభాస్ నటించిన సలార్ సినిమాలకు సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసి పరిశ్రమ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. త్వరలోనే అతడి దర్శకత్వంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు తెరపైకి రానున్నాయి. ఈ పనుల్లో బిజీగా ఉండగా అతడి నాలుగున్నరేళ్ల వయస్సున్న కొడుకు ప్రమాదవశాత్తూ లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటన డిసెంబర్ 15వ తేదీన చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటనతో దర్శకుడి కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసే ఈ సంఘటన విషయం తెలుసుకున్న పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు కీర్తన్ నాదగౌడ కుటుంబానికి సంతాపం తెలుపుతున్నారు. కొడుకును కోల్పోయిన కీర్తన్కు ధైర్యం చెబుతున్నారు. కీర్తన్ నాదగౌడ కన్నడలో అనేక సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు. పాన్ ఇండియా రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన కేజీఎఫ్ సినిమాకు సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్గా పని చేశారు.
Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్
విజయవంతమైన సినిమాలకు పని చేసిన అనుభవంతోనే త్వరలోనే డైరెక్టర్గా మెగా ఫోన్ పట్టుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రశాంత్ నీల్, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో ఓ హారర్ సినిమా చేసేందుకు అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇటీవల పూజ కార్యక్రమాలను కూడా చేసుకున్నారు. తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ సమయంలో కుమారుడిని కోల్పోవడంతో కీర్తన్, అతడి భార్య సమృద్ధి తీవ్ర విషాదంలో మునిగారు. ఈ సంఘటనపై పవన్ కల్యాణ్ స్పందించి ఆ కుటుంబానికి సంతాపం ప్రకటించారు.
Also Read: BRS Party: సిరిసిల్ల గడ్డ.. గులాబీ అడ్డా! కేటీఆర్ దెబ్బకు కాంగ్రెస్ గిలగిల
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook