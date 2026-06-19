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Transfer Trimuthulu Review:‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ రివ్యూ రేటింగ్.. వడ్డే నవీన్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా..!

Transfer Trimuthulu Movie Review: దాదాపు పదేళ్ల క్రితం ఆర్జీవీ డైరెక్షన్‌లో  మంచు మనోజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘ఎటాక్’ చిత్రంలో వడ్డే నవీన్ కీలక పాత్రలో కనిపించాడు. దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత సిల్వర్ స్క్రీన్ పై నవీన్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ రోజు విడుదలైన ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ మూవీతో వడ్డే నవీన్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 19, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:21 PM IST
Transfer Trimuthulu Review:‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ రివ్యూ రేటింగ్.. వడ్డే నవీన్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా..!
Image Credit: Transfer Trimurthulu Review (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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:‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ రివ్యూ రేటింగ్.. వడ్డే నవీన్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా..!
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