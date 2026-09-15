/సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అజయ్ అరసాడ ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్..

Vinayaka Chavithi Spl Song:తన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ అజయ్ అరసాడ తాజాగా వినాయక చవితి సందర్బంగా బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాట ప్రస్తుతం అన్ని మండపాల్లో వినిపిస్తోంది. ఈ పాటను మ్యూజిక్ లేబుల్ AjA Recordsపై స్వయంగా నిర్మించడం విశేషం. విశాఖపట్నానికి చెందిన అజయ్ అరసాడ సంగీత నేపథ్యంతో పాటు టీసీఎస్లో ఏడేళ్లు పనిచేశారు. ఆ తర్వాత సినీ సంగీత ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టారు. డిఫరెంట్ జానర్స్లో పనిచేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక ఐడెండిటీని తెచ్చుకున్న అజయ్ ను, ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగతంగా కలిసి అభినందించడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేస్తానని చెప్పడం విశేషం.
తాజాగా విడుదలైన ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ పాటను అజయ్ అరసాడ కేవలం రెండు రోజుల్లోనే కంపోజ్ చేయడం విశేషం. గణపతిని ఉత్సాహభరితంగా, యూత్ఫుల్గా సెలబ్రేట్ చేసేలా రూపొందించిన ఈ సాంగ్ను జయరామ్ పైలా, సింధూర రాజేష్ ఎనర్జిటిక్గా గానం చేశారు. భాస్కర్ తిరుమల సింపుల్గా, ట్రెండీగా, అర్థవంతమైన సాహిత్యాన్ని అందించడం విశేషం. లిరికల్ సాంగ్ లో సాంగ్ కంపోజిషన్ ను చూపిస్తూ మధ్యలో లిరిక్స్ తగ్గట్టు ఉండే గణేష్ మహారాజ్ పెయింటింగ్ ఫ్రేమ్స్ రావడం బాగుంది.
ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచేది డివోషనల్ సాంగ్ కు ఇచ్చిన ట్రెండీ టచ్. తెలుగు సాహిత్యం తో సంస్కృత పదాలతో పాటూ సహజంగా ఇమిడిపోయే ఇంగ్లీషు పదబందాలను మేళవిస్తూ రూపొందించిన ఈ పాట వినూత్నమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. క్యాచీ లిరిక్స్, పెప్పీ బీట్, ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్తో జెన్ జీ తో పాటు పెద్దలను కూడా ఆకట్టుకునేలా ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో నిలుస్తుంది.
భక్తి, ఉత్సాహం, ఆధునిక సంగీత శైలిని కలిపిన ఈ పాట గణేష్ చతుర్థి వేడుకలకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తోంది. వినగానే ఆకట్టుకునే ఎనర్జీ, ఒక హ్యాపీ వైబ్ తో సాగే ట్రెండీ లిరిక్స్, గణపతిని కొత్త తరహాలో సెలబ్రేట్ చేసే విధానం ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అజయ్ అరసాడ నిర్మాతగా మారి ప్రారంభించిన AjA Records కి ఇది వినాయకుడు ఘనమైన ప్రారంభం ఇచ్చాడనే చెప్పాలి.
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