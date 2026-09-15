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సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అజయ్ అరసాడ ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్..

Bolo Ganapathi Son of Umapathi Song: తెలుగులో ‘సేవ్ ది టైగర్స్’, ‘వికటకవి’,  ‘గుర్తుకొస్తున్నాయి’, ‘ఆయ్’ వంటి ప్రాజెక్ట్స్‌తో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అజయ్ అరసాడ .. తాజాగా వినాయక చవతి సందర్బంగా ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రెజెంట్ ఈ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:30 PM IST
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అజయ్ అరసాడ ‘బోలో గణపతి S/O ఉమాపతి’ సాంగ్..
Image Credit: Bolo Ganesha Song(File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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