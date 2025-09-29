English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trimukha: 5 భాషల్లో సన్ని లియోన్ త్రిముఖ.. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Trimukha Release on 5 Languages: సన్నిలియోన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘త్రిముఖ’.   యోగేష్ కల్లే హీరోగా నటిస్తున్నారు.  అఖీరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కృష్ణ మోహన్,  శ్రీవల్లి సమర్పణ లో ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాను 5 భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:10 AM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
Trimukha: 5 భాషల్లో సన్ని లియోన్ త్రిముఖ.. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Trimukha Release on 5 Languages: అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీదేవి మద్దాలి, రమేష్ మద్దాలి కలిసి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'త్రిముఖ' (Trimukha). తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రధాన భాగం పూర్తైయినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది.  ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ వేగవంతంగా జరుగుతోంది. దర్శకుడు రజేశ్ నాయుడు  దర్శకత్వంలో  ఈ సినిమా భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించారని చిత్ర యూనిట్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో యాక్ట్ చేసింది.  యోగేష్ కల్లే, అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, మోట్టా రాజేంద్రన్, ఆషు రెడ్డి, సుమన్, రవి ప్రకాష్, సాహితి, సూర్య, జీవా, జెమిని సురేష్ వంటి ప్రముఖులు లీడ్ రోల్స్ యాక్ట్ చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రజేశ్ నాయుడు, షేక్ రబ్బానీతో ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లేను అందించారు.ఈ చిత్రాన్ని  పాన్-ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు భాషల్లో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోకి డబ్ చేస్తున్నారు.

ప్రారంభంలో రూ. 10 కోట్లుగా ఉన్న బడ్జెట్‌ను మెరుగైన నిర్మాణ విలువలకు అనుగుణంగా సుమారు రూ. 12 కోట్లకు పెంచినట్టు చెప్పారు. ప్రస్తుతం  విస్తృత మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్ల కోసం అదనంగా మరో రెండు కోట్లు కేటాయించినట్టు తెలిపారు. దీంతో మొత్తం ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ రూ. 14 కోట్ల నుండి రూ. 15 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది.ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన థియేటర్స్  అగ్రిమెంట్స్ పూర్తైనట్టు సమాచారం. అధికారిక తేదీ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ,  డిసెంబర్ మొదటి లేదా రెండో వారంలో రిలీజ్ చేయాలనే టార్గెట్ తో పనిచేస్తోంది. విడుదల తేదీకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడనుంది.

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trimukha Release in 5 LanguagesTrimukha release in Pan india ReleaseTrimukha Release DateTrimukha Trimukha SongSunny Leone

Trending News