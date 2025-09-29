Trimukha: 5 భాషల్లో సన్ని లియోన్ త్రిముఖ.. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Trimukha Release on 5 Languages: అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై శ్రీదేవి మద్దాలి, రమేష్ మద్దాలి కలిసి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'త్రిముఖ' (Trimukha). తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రధాన భాగం పూర్తైయినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ వేగవంతంగా జరుగుతోంది. దర్శకుడు రజేశ్ నాయుడు దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించారని చిత్ర యూనిట్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో యాక్ట్ చేసింది. యోగేష్ కల్లే, అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, మోట్టా రాజేంద్రన్, ఆషు రెడ్డి, సుమన్, రవి ప్రకాష్, సాహితి, సూర్య, జీవా, జెమిని సురేష్ వంటి ప్రముఖులు లీడ్ రోల్స్ యాక్ట్ చేశారు.
రజేశ్ నాయుడు, షేక్ రబ్బానీతో ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లేను అందించారు.ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు భాషల్లో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోకి డబ్ చేస్తున్నారు.
ప్రారంభంలో రూ. 10 కోట్లుగా ఉన్న బడ్జెట్ను మెరుగైన నిర్మాణ విలువలకు అనుగుణంగా సుమారు రూ. 12 కోట్లకు పెంచినట్టు చెప్పారు. ప్రస్తుతం విస్తృత మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్ల కోసం అదనంగా మరో రెండు కోట్లు కేటాయించినట్టు తెలిపారు. దీంతో మొత్తం ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ రూ. 14 కోట్ల నుండి రూ. 15 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది.ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన థియేటర్స్ అగ్రిమెంట్స్ పూర్తైనట్టు సమాచారం. అధికారిక తేదీ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, డిసెంబర్ మొదటి లేదా రెండో వారంలో రిలీజ్ చేయాలనే టార్గెట్ తో పనిచేస్తోంది. విడుదల తేదీకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడనుంది.
