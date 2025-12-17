Trimukha Release Date: జనవరి 2న సన్ని లియోన్‘త్రిముఖ’ విడుదల..

ఎంతో కాలంగా ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం ‘త్రిముఖ’. 2026 జనవరి 2న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. ‘త్రిముఖ’.. ఒక సుదీర్ఘమైన సృజనాత్మక ప్రయాణ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా కోసం పనిచేశారు. ఈ సినిమాను శక్తివంతమైన కథ, కథనాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఆకట్టుకునే విజువల్స్ తో పాటు ఆడియన్స్ మైండ్ బ్లాంక్ చేసే సన్నివేశాలతో ఈ సినిమాను ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుదని చెప్పారు. అంతేకాదు అన్నివర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీలో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేసి తమిళం, మలయాళం, కన్నడలో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. మొత్తంగా ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
ఈ సినిమాను నూతన సంవత్సర కానుకగా జనవరి 2న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ముందుగా డిసెంబర్ లో విడుదల చేద్దామనుకున్నారు. కానీ ఈ చిత్రాన్ని అనూహ్యంగా జనవరి మొదటి వారంలో విడుదల చేస్తున్నట్టు కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. ‘త్రిముఖ’ మూవీ కొత్త యేడాదిలో ప్రేక్షకులపై గాఢమైన ముద్ర వేస్తుందని చిత్ర బృందం పూర్తి విశ్వాసంతో ఉంది. ప్రతి దశలోనూ అత్యంత శ్రద్ధతో పాటు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా.. నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఈ చిత్ర నిర్మాణం సాగిందన్నారు. నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం చూపిన అంకితభావం ఈ చిత్రంలో స్పష్టంగా కనిపించబోతుంది.
ట్రైలర్స్, పాటలు, ఇతర ప్రచార కార్యక్రమాల వివరాలను త్వరలోనే రిలీజ్ చేయబోతన్నట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించారు.‘త్రిముఖ’ థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ టైమ్ లో మీడియాతో పాటు ప్రేక్షకుల మద్దతు, ఆదరణను చిత్ర బృందం కోరుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో సన్నీ లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తోంది. ఇక యోగేష్ కాళ్లే హీరోగా నటించారు. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, మోటా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సుమన్, రవి ప్రకాష్, జీవా, సమ్మెట గాంధీ, జెమినీ సురేష్ తదితరులు నటించారు. మరి జనవరి 2న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ కు సరైన శుభారంభం ఇవ్వడం పక్కా అని మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
