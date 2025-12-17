English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trimukha Release Date: జనవరి 2న సన్ని లియోన్‘త్రిముఖ’ విడుదల..

Trimukha Release Date: జనవరి 2న సన్ని లియోన్‘త్రిముఖ’ విడుదల..

Trimukha New Release Date: సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘త్రిముఖ’. యోగేష్ కల్లే కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు.  పూర్తి సస్పెన్స్ హార్రర్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా  ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం కొత్త రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:20 PM IST

Trimukha Release Date: జనవరి 2న సన్ని లియోన్‘త్రిముఖ’ విడుదల..

ఎంతో కాలంగా ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం ‘త్రిముఖ’. 2026 జనవరి 2న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.  ‘త్రిముఖ’.. ఒక సుదీర్ఘమైన సృజనాత్మక ప్రయాణ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక  నిపుణులు ఈ సినిమా కోసం పనిచేశారు. ఈ సినిమాను  శక్తివంతమైన కథ,  కథనాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఆకట్టుకునే విజువల్స్ తో పాటు ఆడియన్స్ మైండ్ బ్లాంక్ చేసే సన్నివేశాలతో ఈ సినిమాను ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుదని చెప్పారు.  అంతేకాదు అన్నివర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీలో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేసి తమిళం, మలయాళం, కన్నడలో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. మొత్తంగా ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. 

ఈ సినిమాను నూతన సంవత్సర కానుకగా జనవరి 2న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ముందుగా డిసెంబర్ లో విడుదల చేద్దామనుకున్నారు. కానీ ఈ చిత్రాన్ని అనూహ్యంగా జనవరి మొదటి వారంలో విడుదల చేస్తున్నట్టు కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. ‘త్రిముఖ’ మూవీ కొత్త యేడాదిలో  ప్రేక్షకులపై గాఢమైన ముద్ర వేస్తుందని చిత్ర బృందం పూర్తి విశ్వాసంతో ఉంది. ప్రతి దశలోనూ అత్యంత శ్రద్ధతో పాటు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా.. నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఈ చిత్ర నిర్మాణం సాగిందన్నారు. నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం చూపిన అంకితభావం ఈ చిత్రంలో స్పష్టంగా కనిపించబోతుంది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

ట్రైలర్స్, పాటలు, ఇతర ప్రచార కార్యక్రమాల వివరాలను త్వరలోనే రిలీజ్ చేయబోతన్నట్టు చిత్ర యూనిట్  ప్రకటించారు.‘త్రిముఖ’ థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ టైమ్ లో  మీడియాతో పాటు ప్రేక్షకుల మద్దతు, ఆదరణను చిత్ర బృందం కోరుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో సన్నీ లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తోంది. ఇక  యోగేష్ కాళ్లే హీరోగా నటించారు. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో  అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, మోటా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సుమన్, రవి ప్రకాష్, జీవా, సమ్మెట గాంధీ, జెమినీ సురేష్ తదితరులు నటించారు. మరి జనవరి 2న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ కు సరైన శుభారంభం ఇవ్వడం పక్కా అని మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trimukha Release DateTrimukha Release in Januarytrimukha release on Jan 2Trimukha Release in 5 LanguagesTrimukha release in Pan india Release

