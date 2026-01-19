English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trimukha Release on More Theatres: అత్యధిక థియేటర్స్ లో ‘త్రిముఖ’ విడుదల.. తొలి చిత్ర హీరోకు ఇది రికార్డు..

Trimukha Release on More Theatres: డెబ్యూ హీరోగా ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేని ఓ నటుడు హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం ఎక్కువ థియేటర్స్ లో విడుదల కావడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. కానీ సన్ని లియోన్ లీడ్ రోల్లో యోగేష్ కల్లే కథానాయకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా ‘త్రిముఖ’. తాజాగా ఈ సినిమా ఎక్కువ స్క్రీన్స్ లో విడుదల కాబోతుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 19, 2026, 06:45 PM IST

Trimukha Release on More Theatres: యేగేష్ కల్లె హీరోగా పరిచయమవుతూ రాజేష్ నాయుడు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘త్రిముఖ’. హార్రర్ క్రైమ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. గతేడాది విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఈ నెల 30న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను తెలుగు సినీ హిస్టరీలో అత్యధికంగా 500 థియేటర్లలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమాలో బలమైన కంటెంట్ తో పాటు వాణిజ్య సామర్ధ్యం పై పంపిణీదారులు ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. 

ఇప్పటికే విశేషమైన బజ్ ను సొంతం చేసుకుంది. ప్రేక్షకులకు అంచనాలకు మించేలా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించేలా ఈ సినిమా ఉంటుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతిభావంతమైన కొత్త హీరోకు ఘనమైన ఆరంభాన్ని అందించేందుకు రెడీగా ఉంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన‘త్రిముఖ’ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సాంగ్ లో  సన్నీ యోన్, యోగేష్, సహితి దాసరి, అకృతి అగర్వాల్ యాక్ట్ చేశారు. సీఐడీ ఫేమ్ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన  పాత్ర ఇంపార్టెన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. 

‘త్రిముఖ’ మూవీని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో  రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీలో ఏకకాలంలో నిర్మించారు. రాజేష్ నాయుడు డైరెక్ట్ చేయాడు. ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై ఎన్నో హార్రర్ చిత్రాలొచ్చినా.. ఇది తప్పకుండా మెప్పిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. కొంగ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించాడు. సంక్రాంతి సినిమాల హడావుడి ముగిసిన తర్వాత ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సందడి చేయబోతుందో చూడాలి.  

