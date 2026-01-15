Trimukha: ఈ నెల 30న సన్నిలియోన్ ‘త్రిముఖ’ ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదల..

Sunny Leone Trimukha Release on January 30: ‘త్రిముఖ’ ఒక సుదీర్ఘమైన సృజనాత్మక ప్రయాణమని చిత్ర యూనిట్ తెలిపారు. మోస్ట్ టాలెంటెడె టెక్నిషియన్స్ తో కలిసి సృజనాత్మక నిపుణుల బృందం సమిష్టిగా పనిచేసి, శక్తివంతమైన కథనం, ఆకట్టుకునే విజువల్స్ తో పాటు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసే సరికొత్త కథ, కథనంతో ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తెలిపారు. ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. 2026 కొత్త యేడాది ఆరంభంలో విడుదల కానున్న‘త్రిముఖ’ మూవీ ఆడియన్స్ పై చెరగని ముద్ర వేయనుందని మేకర్స్ ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అంతేకాదు ఇందులోని పాటలు కూడా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో సన్ని లియోన్ తో పాటు యోగెష్, సహిది దాసరి, ఆకృతి అగర్వాల్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.
త్రిముఖ సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో “గిప్పా గిప్పా” పాట ఎట్టకేలకు విడుదలై ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాటలో సన్నీ లియోన్, యోగేష్, సహితి దాసరి, అకృతి అగర్వాల్ నటించారు. సీఐడీ ఫేమ్ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
‘త్రిముఖ’ మూవీని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీలో రిలీజ చేయబోతున్నారు. ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీలో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేయడం విశేషం. రాజేష్ నాయుడు ఈ సినిమాను దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై ఎన్నో హార్రర్ చిత్రాలొచ్చినా.. ఇది తప్పకుండా మెప్పిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. కొంగ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని రాజేష్ నాయుడు డైరెక్ట్ చేశాడు. సంక్రాంతి సినిమాల హడావుడి ముగిసిన తర్వాత ఈ సినిమా విడుదల చేయనున్నారు.
మసన్నీ లియోన్, యోగేష్ కాళ్లే, అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, మోటా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సుమన్, రవి ప్రకాష్, జీవా, సమ్మెట గాంధీ, జెమినీ సురేష్ తదితరులు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.