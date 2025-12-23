Trimukha: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 'త్రిముఖ’ మూవీలోని ‘గిప్పా గిప్పా’ సాంగ్.. జనవరి 2న విడుదల..

త్రిముఖ సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో “గిప్పా గిప్పా” పాట ఎట్టకేలకు విడుదలై ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాటలో సన్నీ లియోన్, యోగేష్, సహితి దాసరి, అకృతి అగర్వాల్ నటించారు. న్యూ ఇయర్ కానుకగా ఈ సినిమా నిజమైన బ్లాస్టర్ అండ్ బొనాంజా ఇవ్వబోతున్నట్టు పాట చూస్తే తెలుస్తోంది. పాట విడుదలైనప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది ఈ సాగ్. పాటకు వస్తోన్న ఆదరణతో ఈ సినిమాను రిపీట్ రన్ లో ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశాలున్నాయని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా సన్నీ లియోన్కు యూత్ లో ఉన్న విపరీతమైన క్రేజ్ ఈ పాటకు కలిసొచ్చిందని చెబుతున్నారు. థియేటర్ లో ప్రేక్షకులు ఈ పాటను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మేకర్స్. ఈ సినిమాను జనవరి 2న థియేట్రికల్ గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.
ఈ చిత్రాన్ని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీలో ఏకకాలంలో చిత్రీకరించారు. రాజేష్ నాయుడు ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై ఎన్నో హార్రర్ చిత్రాలొచ్చినా.. ఇది ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఎంగేజ్ చేస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కొంగ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించారు. ఈ చిత్రం జనవరి 2న న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ప్రేక్షకులను సరికొత్త అనుభూతి పంచడం పక్కా అని పాట చూస్తే తెలుస్తోంది.
