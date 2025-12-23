English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Trimukha: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న త్రిముఖ’ మూవీలోని ‘గిప్పా గిప్పా’ సాంగ్.. జనవరి 2న విడుదల..

Trimukha: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 'త్రిముఖ’ మూవీలోని ‘గిప్పా గిప్పా’ సాంగ్.. జనవరి 2న విడుదల..

Trimukha Gippa Gippa Song: సన్ని లియోన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘త్రిముఖ’. యోగేష్ కల్లే హీరోగా నటించాడు. సస్పెన్స్ హార్రర్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా విడుదల చేసిన ‘గిప్పా గిప్పా’ సాంగ్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 11:50 AM IST

Trimukha: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 'త్రిముఖ’ మూవీలోని ‘గిప్పా గిప్పా’ సాంగ్.. జనవరి 2న విడుదల..

త్రిముఖ సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో “గిప్పా గిప్పా” పాట ఎట్టకేలకు విడుదలై ప్రేక్షకులను  అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాటలో సన్నీ లియోన్, యోగేష్, సహితి దాసరి, అకృతి అగర్వాల్ నటించారు. న్యూ ఇయర్ కానుకగా ఈ సినిమా నిజమైన బ్లాస్టర్ అండ్ బొనాంజా ఇవ్వబోతున్నట్టు పాట చూస్తే తెలుస్తోంది.  పాట విడుదలైనప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది ఈ సాగ్. పాటకు వస్తోన్న ఆదరణతో ఈ సినిమాను రిపీట్ రన్ లో ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశాలున్నాయని మేకర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా సన్నీ లియోన్‌కు యూత్ లో ఉన్న విపరీతమైన క్రేజ్ ఈ పాటకు కలిసొచ్చిందని చెబుతున్నారు. థియేటర్ లో ప్రేక్షకులు ఈ పాటను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మేకర్స్. ఈ సినిమాను జనవరి 2న థియేట్రికల్ గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.  

ఈ చిత్రాన్ని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీలో ఏకకాలంలో చిత్రీకరించారు. రాజేష్ నాయుడు ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇప్పటి వరకు తెలుగు తెరపై ఎన్నో హార్రర్ చిత్రాలొచ్చినా.. ఇది ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఎంగేజ్ చేస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కొంగ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించారు. ఈ చిత్రం జనవరి 2న న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ప్రేక్షకులను సరికొత్త అనుభూతి పంచడం పక్కా అని పాట చూస్తే తెలుస్తోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

