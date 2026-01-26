Trimukha: ఈ నెల 30న వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతున్న ‘త్రిముఖ’..

Trimukha Release Date: యోగేష్ కల్లె కథానాయకుడిగా...సన్నీ లియోన్ మరో లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నచిత్రం ‘త్రిముఖ’. అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, సుమన్, రవి ప్రకాష్, జీవా, మొట్టా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, సాహితీ దాసరి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సమ్మెట గాంధీ, జెమినీ సురేశ్ ఇతర లీడ్ రూల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీదేవి మద్దాలి, రమేష్ మద్దాలి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రాజేష్ నాయుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని5 భాషల్లో ఏకకాలంలో భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్గా రానున్న "త్రిముఖ" సినిమాని ఈ నెల 30న హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేయబోతున్నారు. ఈ రోజు ‘త్రిముఖ’ సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ మెంట్ ప్రెస్ మీట్ హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా నటుడు జెమినీ సురేష్ మాట్లాడుతూ -స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ చిత్రాలు చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి. అలాంటి మంచి స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ సినిమా "త్రిముఖ". మంచి కంటెంట్ తో వస్తున్న ఈ చిత్రం అందరికీ నచ్చి తీరుతుందన్నారు. హీరో యోగేష్ ఈ మూవీ కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు. ఆయనకు యూఎస్ లో మంచి జీవితం ఉన్నా.. సినిమా మీద ప్యాషన్ తో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడు. ఇలాంటి మంచి చిత్రాన్ని మీరంతా ఆదరిస్తారనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ - "త్రిముఖ" సినిమా ఈ నెల 30న మీ ముందుకు రాబోతుంది. స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉన్న చిత్రమిది. మేమంతా మంచి పాత్రము చేశాము. హీరోతో పాటే నడిచే క్యారెక్టర్ నాది. నటుడిగా నాకు మంచి సంతృప్తినిచ్చిన మూవీ ఇది .
నటి సాహితీ దాసరి మాట్లాడుతూ - థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు మంచి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఇచ్చే మూవీ ఇది. ఈ సినిమాలో నేనొక ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తోన్న సినిమా. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు రివీల్ చేయలేమన్నారు. అలాగే యోగేష్ ఎంతో అనుభవం ఉన్న హీరోలా మంచి నటన కనబరిచారు. నెక్ట్స్ వీక్ రిలీజ్ కు వస్తున్న మా సినిమాను సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. .
డైరెక్టర్ రాజేశ్ నాయుడు మాట్లాడుతూ - ఒక మంచి కథతో, బలమైన స్క్రీన్ ప్లే తో "త్రిముఖ" చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాము. మూవీ ఫస్టాఫ్ అంతా ఎంటర్ టైన్ చేస్తుందన్నారు. సెకండాఫ్ ప్రేక్షకులు తల పక్కకు తిప్పనంతగా ఎంగేజింగ్ గా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సినిమాలోని ప్రతి క్యారెక్టర్ కు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందన్నారు. ప్రతి పాత్ర ఒక మంచి విషయాన్ని తెలియజేస్తుందన్నారు. రొటీన్ సినిమాలకు తప్పకుండా భిన్నంగా ఉండేలా ప్రయత్నించామన్నారు. యోగేష్ కు నటుడిగా పేరు తెచ్చే చిత్రం అవుతుందన్నారు. సన్నీ లియోన్ ని ఇప్పటిదాకా గ్లామర్ యాంగిల్ లోనే చూశారు. ఆమెలోనూ ఒక నటి ఉంటుంది. ఆమె నటిగా పర్ ఫార్మెన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనతో సన్నీ లియోన్ ని తీసుకున్నాం. ఆమె పాత్ర తప్పక ఎంగేజ్ చేస్తుందన్నారు.
హీరో యోగేష్ కల్లె మాట్లాడుతూ -* "త్రిముఖ" హీరోగా నా మొదటి చిత్రం. ఈ సినిమా తెరకెక్కించడంలో ఎన్నో ఇబ్బందులను ఫేస్ చేశాము. ఎన్నో అడ్డంకులన్నీ దాటుకుని ఈ నెల 30న రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఈ క్రమంలో నాకు మా మూవీ ఆరిస్టులంతా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారన్నారు. నాతో పాటు ప్రమోషనల్ టూర్స్ కు వచ్చారు. చిన్న సినిమా యాక్ట్ చేసి వెళ్లిపోయాం అనుకోకుండా ప్రెస్ మీట్స్ లో పాల్గొంటూ మాకు సహకరిస్తున్నారు. మా కాస్టింగ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సన్నీ లియోన్ మా మూవీలో నటించడం విశేషం. ఆమెకు మా చిత్రంతో నటిగా మంచి పేరొస్తుందన్నారు. అలాగే సీఐడీ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ ఇప్పటిదాకా తెలుగులో నటించలేదు. ఆయనకు ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ "త్రిముఖ". కేవలం మా కంటెంట్ నచ్చి ఆయన ఒప్పుకున్నారు. కామెడీ, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న కథతో ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేశామన్నారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
