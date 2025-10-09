English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Heroines: అనుష్క, స్నేహ, త్రిష, జెనీలియా, ప్రియమణి.. అందరూ కలిసి నటించిన సినిమా ఏదో తెలుసా..?

Telugu Heroines : ఇప్పటి రోజుల్లో ప్రతి సినిమాకీ కొత్త హీరోయిన్‌లు వస్తూ ఉంటారు. కానీ దశాబ్దం క్రితం కాలంలో మాత్రం త్రిష, అనుష్క, జెనీలియా.. ప్రియమణి వంటి నటి‌లు తెలుగు సినీ రంగాన్ని పాలించారు. అప్పుడు వీరందరినీ ఒకే సినిమాలో చూడటం చాలా అరుదు. అయితే ఈ నలుగురు హీరోయిన్లు ఒకే సినిమాలో కలిసి కనిపించిన సినిమా ఒక్కటే ఉంది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:41 PM IST

Heroines: అనుష్క, స్నేహ, త్రిష, జెనీలియా, ప్రియమణి.. అందరూ కలిసి నటించిన సినిమా ఏదో తెలుసా..?

Telugu Star Heroines: 7 మంది హీరోయిన్స్ కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపించారు. అది మరెవ్వరి సినిమానో కాదు..అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా నటించిన “కింగ్” సినిమా. ఈ సినిమాను శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో 2008లో రూపొందించారు. విడుదలైన వెంటనే సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. నాగార్జున డబుల్ రోల్‌లో రాజా చంద్రప్రతాప్ శర్మ.. బొట్టు శీను పాత్రలలో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ఈ పాత్రలు ఆయన కెరీర్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి.

కింగ్ చిత్రంలో త్రిష.. ప్రధాన హీరోయిన్‌గా నటించింది. మమతా మోహన్‌దాస్ కూడా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించింది. అయితే ఒక పాటలో మాత్రం జెనీలియా, అనుష్క, ప్రియమణి, స్నేహ ఉల్లాల్, ఛార్మీ, కామ్నా జెత్మలని వంటి నటి‌లు గెస్ట్ అప్పియరెన్స్ ఇచ్చారు. ఆ పాటే  “నువ్వు రెడీ నేను రెడీ”. ఈ పాటలో ఈ అందమైన హీరోయిన్లందరూ కలిసి తెరపై మెరిశారు.

ఈ ఒక్క సీన్‌ వల్లే ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. ఆ పాట అప్పట్లోనే కాదు, ఇప్పటికీ చాలామంది అభిమానులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఇచ్చిన ట్యూన్స్ ఆల్బమ్ మొత్తాన్ని హిట్‌గా మార్చాయి. “చూపు చాలు ఓ మన్మధుడా”, “ఎంత పని చేస్తివిరో”, “నేను నీ రాజా” వంటి పాటలన్నీ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచాయి.

ఈ సినిమాను కామాక్షీ మూవీస్ బేనర్‌పై డి. శివ ప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు. కథను కోన వెంకట్, గోపి మోహన్ సంయుక్తంగా రాశారు. అలాగే నటీనటులలో శ్రీహరి, బ్రహ్మానందం, అర్జున్ బజ్వా, షాయాజీ శిండే వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం చేసిన కామెడీ సీన్లు ఈ రోజుకీ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూనే ఉంటాయి.

కింగ్ సినిమా విడుదలై 17 సంవత్సరాలు దాటినా, టెలివిజన్‌లో ప్రసారం అయ్యే ప్రతిసారి ప్రేక్షకులు అదే ఉత్సాహంతో చూస్తున్నారు. నాగార్జున కెరీర్‌లో ఈ సినిమా ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.మొత్తం గా చెప్పాలంటే, త్రిష, అనుష్క, జెనీలియా, ప్రియమణి కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపించిన ఏకైక చిత్రం “కింగ్”. ఈ సినిమా ద్వారా ఒక కాలంలో తెలుగు సినీ రంగాన్ని మెరిపించిన నాలుగు స్టార్ హీరోయిన్‌లను ఒకే తెరపై చూసే అవకాశం ప్రేక్షకులకు లభించింది.

