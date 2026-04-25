Trisha Religion Convert: హీరో విజయ్, నటి త్రిష కృష్ణన్ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఇప్పట్లో వార్తలు ఆగేలా కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరగడం అనేక సార్లు మీడియా కంటపడగా.. ఇప్పుడు తాజాగా తన భార్య విడాకులు కోరడంతో త్రిష, విజయ్ మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతోందని స్పష్టత వచ్చేసింది. అయితే ఇప్పుడు మరో సంచలనమైన వార్త ఇప్పుడు తమిళనాట తెగ చర్చ జరుగుతోంది. హీరో విజయ్ కోసం హీరోయిన్ త్రిష మతం మారినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇటీవల తమిళనాడులో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో త్రిష ఓటు వేయడానికి వచ్చినప్పుడు చిత్రీకరించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు అదే వీడియో మత మార్పిడిపై వివాదానికి దారితీసింది. వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. త్రిష కారు డాష్బోర్డ్పై ఒక క్రైస్తవ శిలువ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పుట్టుకతో హిందూ బ్రాహ్మణురాలైన త్రిష వాహనంలో శిలువ కనిపించడం ఆమె మతం మార్చుకుందా అనే అనుమానాలను రేకెత్తించింది. జోసెఫ్ విజయ్ క్రైస్తవ మతాన్ని అనుసరిస్తాడు కాబట్టి, అతని కోసం త్రిష మతం మారిందా లేదా వారిద్దరూ ఇప్పటికే రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారా అనే అనుమానాలను నెటిజన్లు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గత కొన్ని నెలలుగా విజయ్, అతని భార్య సంగీతల మధ్య బంధానికి బీటలు వారి.. ఇప్పటికే వారిద్దరి విడాకుల వ్యవహారం కోర్టులో ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం విజయ్కి త్రిషతో ఉన్న సంబంధమే అని అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. విజయ్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం తర్వాత ఈ వదంతులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా విజయ్, త్రిషల వ్యవహారం గురించి బహిరంగంగా విమర్శించారు.
అయితే తాజాగా త్రిష ఓటు వేసిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన ఓ వీడియో కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. ఓటు వేసిన తర్వాత, ఆమె విజిల్ సౌండ్తో కూడిన ఒక వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. దీని ద్వారా ఆమె విజయ్ 'తమిళగ వెట్రి కజగం' పార్టీ గుర్తుకు మద్దతు తెలిపినట్లు పరోక్షంగా సూచించింది. ఈ పరిణామాలన్నీ వారిద్దరి మధ్య స్నేహానికి మించిన సంబంధం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
త్రిష మతం మారిందా?
తలపతి విజయ్కు క్రైస్తవ మతంపై ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది. ఎన్నికలకు ముందు, ఆయన ఒక చర్చిలో మోకరిల్లి ప్రార్థిస్తున్న వీడియో వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు త్రిష కారుపై శిలువ లాకెట్టు లేదా గుర్తు కనిపించడం అభిమానుల నుంచి ప్రశ్నలకు దారితీసింది. అయితే, నటి త్రిష గానీ, విజయ్ గానీ దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వలేదు.
మొత్తం మీద, "త్రిష మతం మారిందా? ఆమె విజయ్ను పెళ్లి చేసుకోబోతోందా?" అనే ప్రశ్నలకు కాలమే సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పటికీ, ఈ వదంతులు కోలీవుడ్ రంగంలో కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ విషయం ఏ మలుపు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
