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Trisha Krishnan: తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌తో స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో త్రిష.. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు

Trisha Krishnan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ పాల్గొన్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో నటి త్రిష ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. చెన్నైలోని ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్‌లో జరిగిన వేడుకల్లో ఆమె ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు. పసుపు చీరలో త్రిష కనిపించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 15, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:43 AM IST
Trisha Krishnan: తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌తో స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో త్రిష.. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు
Image Credit: Trisha Krishnan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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