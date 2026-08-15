Trisha Krishnan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, ప్రముఖ నటుడు విజయ్ తొలిసారి సీఎం హోదాలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. చెన్నైలోని ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్లో జరిగిన 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, అనంతరం పరేడ్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ సెల్యూట్ చేస్తూ, చిరునవ్వుతో అభివాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. సీఎం హోదాలో ఆయన పాల్గొన్న తొలి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు కావడంతో ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
ఈ వేడుకలకు విజయ్ తల్లిదండ్రులు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, శోభా చంద్రశేఖర్ కూడా హాజరయ్యారు. విజయ్ తండ్రి తెల్లటి దుస్తుల్లో కనిపించగా.. ఆయన తల్లి ఆకుపచ్చ చీరలో కనిపించారు. కుటుంబ సభ్యులు వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి.
ఈ వేడుకలకు విజయ్ తల్లిదండ్రులు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, శోభా చంద్రశేఖర్ కూడా హాజరయ్యారు. విజయ్ తండ్రి తెల్లటి దుస్తుల్లో కనిపించగా.. ఆయన తల్లి ఆకుపచ్చ చీరలో కనిపించారు. కుటుంబ సభ్యులు వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇక నటి త్రిష కృష్ణన్ కూడా తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్తో కలిసి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. చీరలో సంప్రదాయ లుక్లో కనిపించిన త్రిష ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఒకవైపు విజయ్ సీఎం హోదాలో తొలి స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పాల్గొనడం, మరోవైపు త్రిష కూడా అదే కార్యక్రమానికి హాజరు కావడంతో వీరిద్దరి అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. వేడుకల అనంతరం విజయ్ తమిళనాడు ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
విజయ్, త్రిషకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి గిల్లి, తిరుపాచ్చి, ఆతి, కురువి, లియో, ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ వంటి సినిమాల్లో నటించారు. వీరి కాంబినేషన్కు అభిమానుల్లో ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంది.
నటుడిగా విజయ్ చివరి చిత్రంగా జన నాయకన్ నిలవనుంది. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మరోవైపు త్రిష ప్రస్తుతం పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. చిరంజీవితో కలిసి నటిస్తున్నవిశ్వంభరతో పాటు మోహన్లాల్తో రామ్ సినిమాలోనూ ఆమె కనిపించనున్నారు. తాజాగా విజయ్తో కలిసి స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో త్రిష కనిపించడంతో ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
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