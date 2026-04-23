Trisha Krishnan Video: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. ఓటుహక్కు వినియోంచుకున్న నటి త్రిష.. వీడియో..

Trisha Krishnan casts her vote at St Francis Xavier School in Chennai: తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అంతే కాకుండా ఎండలను సైతం లెక్కచేయకుండా ఓటర్ల తమ ఓటుహక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఉదయం నుంచి సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నేతలు తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుని ప్రజలందరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకొవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలో నటి త్రిష సైతం తన ఓటు హక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. త్రిష తనతల్లితో కలిసి చెన్నైలోని అభిరామాపురంలోని సెయింట్ ఫ్రాన్సీస్ జేవియర్ స్కూల్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఓటింగ్ కేంద్రంలో తన వంతు వచ్చేంత క్యూలో వేసి ఉండి మరీ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకున్నారు. మరోవైపు ఓటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
Heroine #Trisha casts her vote in TamilNadu elections.#TNElections2026 pic.twitter.com/G1uTlVoD7W
— cinee worldd (@Cinee_Worldd) April 23, 2026
తమిళనాడులో త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. ఇక త్రిష, టీవీకే విజయ్ ల అంశం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా చెన్నైలోని ఒక పెళ్లిలో త్రిష, విజయ్ లు ఒకే కారులో కలిసి రావడంతో దీనిపై దుమారం చెలరేగింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు విజయ్ పై విమర్శలు గుప్పించాయి.
విజయ్ దళపతి సైతం దీనికి తనదైన శైలీలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. మరోవైపు నటుడు టీవీకే విజయ్ బస్ టెర్మినళ్లలో చిక్కుకుపోయిన ఓటర్ల కోసం వెంటనే అదనపు ప్రభుత్వ బస్సులను ఏర్పాటు చేయాలని ఈసీని కోరారు.
చెన్నైతో పాటు ఇతర నగరాల్లోని బస్ టెర్మినళ్లలో వేలాది మంది ఓటర్లు చిక్కుకుపోయారని అన్నారు. ఓటు వేయడానికి దేశ విదేశాల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారి వెంటనే రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. ఇక తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4 న విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే.
