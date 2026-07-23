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Trisha Krishnan: విజయ్ సినిమా చూడటం కోసం త్రిష తిప్పలు.. సెక్యూరిటీ సాయంతో బయటకు వచ్చిన నటి

Trisha Krishnan: విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయకన్' ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోను చూసిన నటి త్రిష కృష్ణన్ థియేటర్ బయట అభిమానుల రద్దీతో చిక్కుకున్నారు. వెంటనే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆమెను, ఆమె తల్లిని సురక్షితంగా వాహనం వరకు తీసుకెళ్లిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 23, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:16 PM IST
Trisha Krishnan: విజయ్ సినిమా చూడటం కోసం త్రిష తిప్పలు.. సెక్యూరిటీ సాయంతో బయటకు వచ్చిన నటి
Image Credit: Trisha Krishnan Mobbed by Fans(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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