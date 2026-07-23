/Trisha Krishnan: విజయ్ సినిమా చూడటం కోసం త్రిష తిప్పలు.. సెక్యూరిటీ సాయంతో బయటకు వచ్చిన నటి

Trisha Krishnan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా 'జన నాయకన్' జూలై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాకు తొలి రోజే భారీ స్పందన లభించింది. తమిళనాడులో అనేక థియేటర్ల వద్ద అభిమానులు పండుగ వాతావరణం సృష్టించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ నటి త్రిష కృష్ణన్ కూడా 'జన నాయకన్' ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోను థియేటర్లో చూసి అభిమానులతో కలిసి సినిమా ఆస్వాదించారు. అయితే సినిమా ముగిసిన తర్వాత థియేటర్ బయట ఆమెకు ఊహించని పరిస్థితి ఎదురైంది.
త్రిష తన తల్లితో కలిసి థియేటర్కు వచ్చారు. సాధారణంగా తెలుపు రంగు టీ-షర్ట్, బ్లూ జీన్స్, సన్గ్లాసెస్ ధరించి చాలా సింపుల్గా కనిపించారు. మొదట ఆమెను ఎవరూ గుర్తించలేదు. కానీ బయటకు వస్తుండగా అభిమానులు త్రిషను గుర్తించి ఒక్కసారిగా ఆమె చుట్టూ గుమిగూడారు.
కొద్ది నిమిషాల్లోనే అక్కడ భారీ రద్దీ ఏర్పడింది. అభిమానులు ఆమెతో ఫోటోలు దిగేందుకు, దగ్గరగా చూడటానికి ముందుకు రావడంతో పరిస్థితి కాస్త ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో వెంటనే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.
త్రిషకు, ఆమె తల్లికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మానవ గొలుసు ఏర్పాటు చేసి దారి కల్పించారు. అభిమానులను పక్కకు జరిపి ఇద్దరినీ సురక్షితంగా వారి వాహనం వరకు తీసుకెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇక 'జన నాయకన్' సినిమా విషయానికి వస్తే, ఇందులో విజయ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, పూజా హెగ్డే, మమిత బైజు కథానాయికలుగా కనిపించారు. బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్ ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించారు. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రియమణి, నరేన్, సునీల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
సినిమా విడుదలకు ముందు సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. విజయ్ చివరి సినిమాగా ప్రచారం జరుగుతుండటంతో అభిమానుల్లో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. విడుదల రోజు అనేక థియేటర్ల వద్ద ప్రత్యేక వేడుకలు, కేక్ కటింగ్లు, పాలాభిషేకాలు నిర్వహించారు. త్రిష థియేటర్లో అభిమానులతో కలిసి సినిమా చూడటం, అనంతరం ఆమెకు లభించిన ఘన స్వాగతం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అభిమానులు ఈ వీడియోలను విస్తృతంగా షేర్ చేస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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