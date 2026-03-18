  • Trisha Krishnan: ఎన్డీయే గూటికి టీవీకే పార్టీ..?.. తెరవెనుక చక్రం తిప్పుతున్న త్రిష..?.. వెలుగులోకి మరో రచ్చ..

Trisha Krishnan: ఎన్డీయే గూటికి టీవీకే పార్టీ..?.. తెరవెనుక చక్రం తిప్పుతున్న త్రిష..?.. వెలుగులోకి మరో రచ్చ..

Trisha Krishnan key role in tvk and nda alliances: నటుడు విజయ్ ను త్రిష తెరవెనుక ఉండి నడిపిస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు కొత్త ప్రచారంకు తెరలేపారు. మరికొంత మంది ఒక అడుగు ముందుకు దుంకేసి మరీ ఏకంగా కేంద్రహోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో కూడా త్రిష బేటి అయ్యారని చెప్పడం మరింత రచ్చగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:51 PM IST
Trisha Krishnan: ఎన్డీయే గూటికి టీవీకే పార్టీ..?.. తెరవెనుక చక్రం తిప్పుతున్న త్రిష..?.. వెలుగులోకి మరో రచ్చ..

Trisha Krishnan playing key role in tvk party and nda alliances: తమిళ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం దేశంలోనే చాలా హాట్ గా మారాయి. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్, త్రిష ల మధ్య డేటింగ్ రూమర్స్ పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కపుల్ దీనిపై రియాక్ట్ కాకున్న ఇండైరెక్ట్ గా హింట్ ఇస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలో ఒక కారులో, మ్యాచింగ్ దుస్తులు వేసుకుని మరీ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు హజరయ్యారు. అప్పటి నుంచి వీరి వివాదం కాస్త మరింత ముదిరింది. దీనిపై మూవీ రంగంతో పాటు రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా మాట్లాడారు. అయితే.. తాజాగా..మరో కొత్త వార్త ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. త్రిష టీవీకే విజయ్ పార్టీకి, ఎన్డీయే కూటమికిమధ్య పొత్తుపై తెర వెనుక చక్రం తిప్పుతున్నరని వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

అంతేకాకుండా.. ఏకంగా హోమంత్రి అమిత్ షాతో సైతం త్రిష భేటీ అయ్యారని ఇటీవల ఎయిర్ పోర్టులో త్రిష సింగిల్ గా దీనిపైన ఢిల్లీకి వెళ్లారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇటీవల త్రిష భేటి తర్వాతే.. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ విచారణలో విజయ్‌కు ఉపశమనంతో పాటు,  'జననాయగన్' సెన్సార్ అడ్డంకులు తొలగిపోవడం వెనుక త్రిష కీలకంగా వ్యవహరించారని ప్రచారం జరుగుతుంది.

 ఇప్పటికే ఈ వార్తల్ని టీవీకే ఖండించింది. తమకు బీజేపీతో పొత్తు ఉండబోదని విజయ్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. కానీ ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో రాజకీయాల్లో ఏ సమయంలో ఏదైన మ్యాజిక్ జరగొచ్చన్న వానదలు బలంగా విన్పిస్తున్నాయి.   అయిన కూడా తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల్లో చాలా కీలకం కానుందని తమిళ రాజకీయాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

ఇక టీవీకే పార్టీ విజయ్ ఏకంగా కింగ్ లా మారడం లేదా కింగ్ మేకర్ కావడం ఖాయమంటూ వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా మరోసారి త్రిష ఈ రూమర్స్ తో వార్తలలో నిలిచారు. ఇక తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 24న జరుగనున్నాయి. కౌంటింగ్ మే 4న త్రిష బర్త్ డే రోజున విడుదల కానుండటం మరింత ఆసక్తికర అంశంగా చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

