Trisha krishna salutes tamil nadu cm vijay thalpathy poster: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో త్రిష, సీఎం విజయ్ దళపతి వ్యవహరంపై రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తరచుగా ఈ జంట ఇద్దరు క్లోజ్ గా కన్పించడం వీరి మధ్య రూమర్స్ ఉన్నాయన్నదానిపై మరింత బలం చేకూరేలా మారుతుంది. ఎన్నికల ముందు నుంచి వీరి మధ్య డేటింగ్ నడుస్తుందని నెట్టింట రచ్చ నడుస్తుంది. ఇక ఎన్నికల ముగిశాక టీవీకే విజయ్ దళపతి ఎన్నికల బరిలో గెలిచినప్పటి నుంచి అనేక సందర్భాల్లో విజయ్ పక్కన త్రిష సందడి చేశారు.
సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమంలో త్రిష ప్రత్యేక ఆకర్శణగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. అదే విధంగా సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత కూడా త్రిష పలుమార్లు పెట్టిన ఇన్ స్టా పోస్ట్ లు నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల అజిత్ కుమార్ తల్లి కన్నుమూసిన విషయం కూడా తెలిసిందే. ఈ సందర్భంలో కూడా సీఎం విజయ్ తో పాటు త్రిష కన్పించారు.
అయితే తాజాగా.. త్రిష సీఎం విజయ్ దళపతి పోస్టర్ కు సెల్యూట్ చెప్పిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. నటి త్రిష సీఎం విజయ్ దళపతి పోస్టర్ ను చూశారు. ఆ తర్వాత పోస్టర్ మీద ఉన్న విజయ్ బుగ్గల మీద చెయ్యి వేశారు. అంతటితో ఆగకుండా సెల్యూట్ చేశారు. సీఎం విజయ్ స్టైల్ ను ఇమిటేట్ కూడా చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఈ ఫన్నీ చర్యలను కొంత మంది వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పోస్టర్ ను కూడా వదలవా అంటూ త్రిషను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు త్రిష తన ఇన్ స్టాలోగత కొంత కాలంగా తనపై వస్తున్న ట్రోలర్స్ కు సెటైరికల్ గా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నా వ్యక్తిగత విషయాల్లో తలదూర్చడానికి శునకంకు మాత్రమే అనుమతిస్తానని ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ పెట్టారు. తనపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారికి కౌంటర్గానే ఈ పోస్ట్ పెట్టారని నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది.