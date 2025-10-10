Rajamouli: డైరెక్టర్ రాజమౌళిని పక్కకునెట్టిన హీరోయిన్.."ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ఆయన సినిమాలో చేయను!"

Trisha Rejected Rajamouli Movie: దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి సినిమాలో ఒక నిమిషం ఉంటే సరిపోతుందని భావించే నటీమణులు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ ఆయన సినిమాలో నటించే అవకాశాన్ని తిరస్కరించింది. అది కూడా చాలా చిన్న కారణం వల్ల ఆమె ఆ సినిమాలో నటించను అని తేల్చి చెప్పింది.
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి సినిమాలో ఒక్క నిమిషం ఉంటే సరిపోతుందని అనుకునే నటులు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ తన సినిమాలో నటించే అవకాశాన్ని తిరస్కరించింది.. మరి ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరు? రాజమౌళి సినిమా ఆఫర్ను ఎందుకు తిరస్కరించింది? అది ఏ సినిమా? అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సౌత్ బ్యూటీ త్రిష గురించి పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు.. ఈ నటికి మొదట రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించి సునీల్ నటించిన 'మర్యాదరామన్న' సినిమాలో హీరోయిన్గా ఆఫర్ వచ్చింది. కానీ త్రిష అప్పటికే స్టార్ హీరోయిన్ కాబట్టి, ఆమె కాస్త పేరున్న హీరోతో సినిమా చేయాలనుకుంది. అది రాజమౌళి సినిమా అయినా కూడా. అప్పటికి కూడా సునీల్ కేవలం కమెడియన్ మాత్రమే. అంతకు ముందు హీరోగా ఒకే ఒక్క సినిమా చేసాడు. అది కూడా పెద్ద హిట్ కాలేదు. కాబట్టి త్రిష ఈ సినిమాను తిరస్కరించింది.
సరిగ్గా 14 ఏళ్ల క్రితం విడుదలైన 'మర్యాద రామన్న' అంచనాలకు మించి హిట్ అయింది. ఇప్పటికే 'సింహాద్రి', 'ఛత్రపతి', 'విక్రమార్కుడు', 'మగధీర' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రాలను నిర్మించిన రాజమౌళి సినిమాను త్రిష తిరస్కరించడం ఇప్పుడు పెద్ద హాట్ టాపిక్ అయింది.
నిజానికి ఈ సినిమాలో కూడా మంచి ప్రేమకథ ఉంది. సునీల్, సలోని మధ్య సన్నివేశాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఆస్వాదించారు. ఈ సినిమా ద్వారా సునీల్ కు చాలా క్రేజ్ వచ్చింది. హీరోయిన్ సలోని కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది.
