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Trisha Krishnan: రాత్రి 12 గంటలకు పుట్టినరోజు విజయ్ తో త్రిష కేక్ కటింగ్.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్!

Trisha Krishnan:విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష ఆలస్యంగా చేసిన ఒక పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు జరిగిన కేక్ కటింగ్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ విజయ్‌కు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. దీంతో వీరిద్దరి గురించి వస్తున్న రూమర్లకు ఫుల్ స్టాప్ పడగా, ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి

Published: Jun 23, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:23 PM IST
Trisha Krishnan: రాత్రి 12 గంటలకు పుట్టినరోజు విజయ్ తో త్రిష కేక్ కటింగ్.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్!

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Trisha Krishnan: రాత్రి 12 గంటలకు పుట్టినరోజు విజయ్ తో త్రిష కేక్ కటింగ్..
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