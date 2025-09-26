Tron Ares: ట్రాన్: అరేస్‌ హీరోపై పొగడ్తలో ముంచెత్తిన జారెడ్ లెటూ..!

Tron Ares: అంతేకాదు జూరెడ్ లెటూ సెట్ లో ట్రాన్ ఏరిస్ ఫ్రాంఛైజీ ఒరిజినల్ జెఫ్ బ్రిడ్జెస్తో కలిసి నటించడాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అంతేకాదు సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా 1982లో వచ్చిన కల్ట్ క్లాసిక్లో కెవిన్ ఫ్లిన్ను మొదటిసారి జీవం పోసిన ఆస్కార్ విన్నర్ యాక్టర్ పై జారెడ్ తన ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాడు. ప్రమోషన్ల సమయంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ టునైట్తో మాట్లాడుతూ జారెడ్ ఇలా అన్నారు. “ఓహ్, అతను ది డ్యూడ్, మ్యాన్. అతను బెస్ట్ అన్నారు. అందరు ఊహించినట్టుగానే ఉంటాడన్నారు. అతను సరదాగా ఉంటాడన్నారు. సినిమా తీసేటప్పుడు అత్యంత మరపురాని క్షణాలు జెఫ్తో మేము గడిపిన రోజులే అని చెప్పుకొచ్చారు. నాకు మరిన్ని రోజులు కావాలని అనిపించిందన్నారు. అంతేకాదు బెస్ట్ బ్రిడ్జెస్ మంచి వ్యక్తి అన్నారు. అద్భుతమైన కెరీర్కు ఇదో గొప్ప ఉదాహరణ. మొదటిసారి అతను సెట్పైకి వచ్చినప్పుడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టడం ఇప్పటికీ మరిచిపోలేదన్నారు.
లెటోకు బ్రిడ్జెస్ కేవలం సహనటుడు మాత్రమే కాదు. “అతను లేకుండా ట్రాన్ సినిమాను ఊహించడం దాదాపు అసాధ్యమన్నారు.
ఈ నటుడు సెట్పై బ్రిడ్జెస్ తనకు ఒక నిక్నేమ్ (ఎయిర్) ఇచ్చాడని చెప్పుకొచ్చారు. నేను ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నానన్నారు. ఆయనలో మంచి నటుడున్నారు. మీ హీరోల్లో ఒకరితో పని చేయడం మంచి విషయమన్నారు.
ఆ హీరో-వర్షిప్ లెటో బాల్యంలోకి వెళ్తుంది. “నేను 12 ఏళ్ల వయసులో ఆ సినిమాలోకి అడుగుపెట్టాను. అది నా జీవితాన్ని మార్చిన సినిమాల్లో ఒకటన్నారు. అది టెక్నాలజీ, సృజనాత్మకత, సరదా, అడ్వెంచర్. మొదటి ట్రాన్లో అతను అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారన్నారు.రెండోది కూడా అద్భుతమన్నారు. కాబట్టి మేము అతనిని కలిగి ఉండటం, అతని అడుగుజాడల్లో నడవడం అదృష్టమన్నారు. డిస్నీ ట్రాన్: అరెస్ భారతీయ థియేటర్లలో అక్టోబర్ 10, 2025న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.
