Tunnel movie Review: ‘టన్నెల్’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!

అథర్వ మురళి.. తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన ‘గద్దలకొండ గణేష్’ చిత్రంలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. ఇపుడు వరుణ్ తేజ్ భార్య లావణ్య త్రిపాఠిలో కలిసి నటించిన చిత్రం ‘టన్నెల్’. రవీంద్ర మాధవ్ డైరెక్ట్ చేశారు. లచ్చు రామ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై ఎ. రాజు నాయక్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో విడుదల చేశారు. ఈ రోజు రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఎంగేజ్ చేసిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
నగరంలో ఓ ముఠా దోపిడిలు చేస్తూ పోలీసులను ముప్ప తిప్పలు పెడుతుంది. దాన్ని నిర్వహించే ఈ ముఠా నాయకుడు కనపడిన పోలీసులను చంపేస్తూంటాడు. ఆ ముఠా నాయకుడు పోలీసులకు చంపడం వెనక ఉన్న కారణమేమిటి.. ? ఈ క్రమంలో గాలికి తిరిగే ఓ యువకుడైన కథానాయకుడు (అథర్వా మురళీ) తాను లవ్ చేసిన అమ్మాయి (లావణ్య త్రిపాఠి) ప్రేమ కోసం తన మిత్రులతో కలిసి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అవుతాడు. పోలీసులను చంపాలని శపథం చేసిన ముఠా నాయకుడు హీరోను చంపాడనికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే మిగిలిన స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
‘టన్నెల్’ మూవీ ప్రారంభం నుంచే కథలో ల్యాగ్ లేకుండా వేగంగా కథలో ఎంట్రీ ఇచ్చి పరిగెత్తించాడు. బ్యాంక్ దొంగలు.. ఎన్ కౌంటర్, పోలీసులపై ప్రతీకారం తీర్చుకునే గ్యాంగ్ కు చెందిన ముఠానాయకుడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిదనేది ప్రేక్షకులను సీట్లలో కదలకుండా చేయడంలో సక్సెస్ దర్శకుడు దర్శకుడు. ఆరుగురు కొత్తగా కానిస్టేబుల్స్ స్టోరీని మలుపు తిప్పుతారు. హీరోగా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ తర్వాత.. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకునేలా చేసింది. స్లమ్ ఏరియా సెటప్ ఒక చక్రవ్యూహంలో కనిపిస్తుంది. అందులో చిక్కుకున్న పోలీసులు ఎలా బయటపడ్డారనేది ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
అయితే..సెకండాఫ్ లో కథనం కాస్త నెమ్మదిగా సాగడం ప్రేక్షకులను బోర్ కొట్టేస్తోంది. విలన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కాస్త బోరింగ్ కొడుతుంది. ఎమోషనల్ భాగాన్ని బలహీన పరుస్తుంది. అయినప్పటికీ ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్స్.. అదరగొట్టేసింది. చివరి 20 నిమిషాలు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ బాగుంటాయి. సినిమా ముగింపు కామన్ గా ఉంటుంది. ఈ సినిమా ఎక్కువ భాగం రాత్రిపూట పిక్చరైజ్ చేయబడింది. విజువల్స్ .. మరియు రీ రికార్డింగ్ బాగుంది. ఎడిటింగ్ బాగుంది. సెట్ వర్క్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అథర్వా మురళీ తన నటనతో అట్రాక్ట్ చేశాడు. యాక్షన్, రొమాన్స్ ఎమోషనల్ సీన్స్ లో అథర్వ తన క్యారెక్టర్ కు పూర్తి న్యాయం చేశారు. లావణ్య త్రిపాఠి ఉన్నంతలో బాగానే చేసింది. హీరో గ్యాంగ్.. విలన్ గా చేసిన నటుడు ఆకట్టుకున్నారు. మిగిలిన పాత్రలు సోసో గా సాగిపోతాయి.
పంచ్ లైన్.. ‘టన్నెల్’.. ఎంగేజ్ చేసే యాక్షన్ సస్పెన్స్ త్రిల్లర్..
రేటింగ్: 2.75/5
