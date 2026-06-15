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Sanchita Ugale Suicide: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. కుంకుమ భాగ్య సీరియల్ ఫెమ్ సంచిత ఉగాలే ఆత్మహత్య.!.

Kumkum Bhagya fame sanchita ugale suicide: సంచిత ఉగాలే పలు టీవీ సీరియళ్లతో పాటు సినిమాల్లో కూడా నటించింది. ఈ క్రమంలో ముంబైలోని తన నివాసంలో విగత జీవిగా మారడంతో అందరు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:33 PM IST
Sanchita Ugale Suicide: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. కుంకుమ భాగ్య సీరియల్ ఫెమ్ సంచిత ఉగాలే ఆత్మహత్య.!.
Image Credit: sanchitaugale(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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