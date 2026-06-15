/Sanchita Ugale Suicide: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. కుంకుమ భాగ్య సీరియల్ ఫెమ్ సంచిత ఉగాలే ఆత్మహత్య.!.

Tv Actress Kumkum Bhagya fame sanchita ugale dies by suicide: ప్రముఖ బుల్లి తెర నటి సంచిత ఉగాలే ముంబైలోని నలసోపారాలో ఉన్న తన నివాసంలో చీరతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. కేవలం 30 ఏళ్ల చిన్న వయసులో ఈ విధంగా అర్ధాంతరంగా తన జీవనంను ముగించడంపై టెలివిజన్ రంగమంతా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. సంచితా ఉగాలే
టీవీ సీరియళ్లతో పాటు పలు సినిమాలలో కూడా నటించి మెప్పించారు.
ముఖ్యంగా కుంకుమ్ భాగ్య, సాజన్ ఘర్, దిల్వాలీ దుల్హా లే జాయేగీ వంటి పలు సీరియళ్లు, మూవీస్ లతో ఒక రెంజ్ లో పాపులారిటీ సంపాదించారు. ఈ క్రమంలో నటి సంచితా ఉగాలే మరణంపై కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు ముంబై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. సంచిత ఉగాలే దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే మూవీలో సుకూన్ అనే పాత్ర ద్వారా ఆమె వెండితెర అరంగేట్రం చేశారు.
ఇటీవల విడుదలైన విక్కీ కౌశల్ నటించిన ఛావా చిత్రంలో ఆమె పోషించిన తారాబాయి పోషించి అందరితో మన్ననలు పొందారు. ఒకవైపు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూనే మరోవైపు నటిగా కూడా తన సత్తాచాటుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఉగాలే ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకొవడంపై అభిమానులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
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