TV Actress Urmila Arrested For Lover Murder: ప్రేమ.. పెళ్లి పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు ప్రస్తుత కాలంలో అంతా ఇంతా కాదు. సాధారణ ప్రజలను నుంచి చదువుకున్న సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ దారుణానికి ఒడిగడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బెంగళూరులో మంజునాథ్ నగర్లో ఇలాంటి ఘటన 12 రోజులు కాస్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక లారీ డ్రైవర్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరికతో ఏకంగా తను సహజీవనం చేస్తున్న ప్రియుడినే హత్య చేసింది ప్రముఖ టీవీ నటి ఊర్మిళ అలియాస్ బిందు.
పోలీసుల ప్రకారం.. టీవీ నటి ఊర్మిళ, మోహన్ కృష్ణారావు (40) కొంతకాలంగా మంజునాథ్ నగర్లోనే ఒక అద్దెగది తీసుకుని సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే ఆమెకి ఇటీవల వినయ్ అనే లారీ డ్రైవర్ తో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారి పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే దీనికి ఆమె ప్రియుడు మోహన్ కృష్ణ అడ్డు చెప్పాడు. ఇక ఎలాగైనా అతని అడ్డు తప్పించాలని పక్కా ప్లాన్ తో అతడిని మట్టుబెట్టాలని ప్లాన్ వేసింది ఈ కన్నడ నటి పార్టీతో అతని మర్డర్కు కార్యరూపం దాల్చింది.
అయితే ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన పార్టీ ఉందని పక్కా పథకం వేసి ఊర్మిళా మోహన్ కృష్ణను పార్టీకి పిలిచింది. అక్కడ అతడికి ఫుల్లుగా మద్యం తాగించింది. ఇంతలో లారీ డ్రైవర్ వినయ్కు కూడా ఫోన్ ద్వారా పిలిచింది. కొత్త ప్రియుడు తన స్నేహితుడితో కలిసి ఆ పార్టీకి వచ్చాడు. ప్లాన్ ప్రకారం ఫుల్లుగా మద్యం తాగిన మోహనకృష్ణ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ఊపిరాడకుండా చేసి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశారు. ముఖానికి టేప్ చుట్టి అతన్ని కత్తితో పొడిచి విచక్షణ రహితంగా చంపేశారు.
కృష్ణ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దీంతో వెంటనే అక్కడి నుంచి సదరు నిందితులు పారిపోయారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా ఆ ఇంటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అక్కడ డెడ్బాడీ గుర్తించారు. 12 రోజులు కావడంతో మృతదేహం కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో పడి ఉంది. స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఇక ఈ దారుణం ఊర్మిల వినయ్తోపాటు అతని స్నేహితుడు కలిసి చేశారని పోలీసులు నిర్ధారించారు. వారిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వారిని విచారణ చేపడుతున్నారు నార్త్ వెస్ట్ డీసీపీ డీల్ నగేష్. ఇక ఊర్మిల భజరంగీ, పోలీస్ క్వార్టర్, కాలభైరవ వంటి చిత్రాల్లో నటించింది.
అయితే ఇప్పటికే ఊర్మిలకుఒక వివాహం కూడా జరిగింది. మోహనకృష్ణ కూడా వివాహం జరిగింది. తన భార్యకు దూరంగా ఉంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు కలిసి మళ్లీ సహజీవనం మొదలుపెట్టారు. ఇంతలో ఊర్మిలకు వినయ్ పరిచయం అవ్వడంతో మోహనకృష్ణను దూరం పెట్ట సాగింది.
