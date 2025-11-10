English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Snakes fight Viral Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా పోరాడుకుంటున్న రెండు పాముల రేర్ వీడియో.. చూసే దమ్ముందా..!

Snakes fight Viral Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా పోరాడుకుంటున్న రెండు పాముల రేర్ వీడియో.. చూసే దమ్ముందా..!

Snakes fight Viral Video: ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విష పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంత మంది సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్లు పాములు ఇతర యానిమల్స్ కు  సంబంధించిన కొన్ని అరుదైన వీడియోలను తీసి తమకు సంబంధించిన సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక రెండు భయంకరమైన  విష పాములు పరస్పరం  పోరాడుకుంటున్న వీడియో ఒకటి  వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:05 AM IST

Snakes fight Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో స్నేక్స్ తో పాటు ఇతర జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని పాములకు సంబంధించిన  పోరాటాల వీడియోలను  మీరుచూసి ఉంటారు.  అలాంటి మరో అరుదైన వీడియో ఒకటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. రెండు విషపూరితమైన  పాములకు (Snakes) పోరాడుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతోంది. నిజానికి, ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ ఇటీవల తన సోషల్ మీడియాకు సంబంధించిన ఓ అకౌంట్ లో  ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో, రెండు విషపూరిత సర్పాలు ఒకదానితో ఒకటి భయంకరంగా  పోరాడుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో చూస్తే భయపడాల్సిందే. చలి కాలంలో చెమటలు పట్టాల్సిందే. 

ఇక రెండు పాముల భయంకరమైన పోరాట వీడియో ను షూట్ చేసిన వాడి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఈ డేంజరస్ వీడియోను షూట్ చేయడం అంటే మాములు విషయం కాదు.  ఈ వీడియో చూస్తూనే భయం వేస్తుంది. ఈ పాములు రగులుతున్న మొగలి పొద టైపు .. ఒక దానితో మరొకటి పెనువేసుకోవడంతో పాటు భయంకరంగా ఒక దానిపై మరొకటి విజయం సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అంతేకాదు తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి చేస్తోన్న పోరాటంగా ఉంది. 

ఇక కొంత మంది వైల్డ్ లైఫ్ లవర్స్ ఈ పాము (Snake) వీడియోను తెగ లైక్ చేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ప్రకారం.. ఈ పాముల పోరాటం.. ముర్ర డార్లింగ్ నది పరివాహాక ప్రాంతంలో స్కోటియా వన్య ప్రాణులుండే అభయారణ్యంలో  ఈ పాము భయంకర పోరాటం చేసే వీడియోను చిత్రీకరించారు.  

ఆస్ట్రేలియా దేశంలో పాముల సంచారంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ ముల్గా జాతి పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. వీటినే కింగ్ కోబ్రాగా పిలుస్తారు. మన హిందూ సంప్రదాయంలో నాగపాముగా పిలుస్తుంటారు. వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన వారి ప్రకారం .. ఈ పాము జాతికి చెందిన మగ పాము. ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుకుంటుయని చెబుతున్న మాట. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Snake Fight VideoTwo Snakes videoTwo Snakes Fight VideoPoisonous SnakesSnake Fight

