Snakes fight Viral Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా పోరాడుకుంటున్న రెండు పాముల రేర్ వీడియో.. చూసే దమ్ముందా..!

Snakes fight Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో స్నేక్స్ తో పాటు ఇతర జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని పాములకు సంబంధించిన పోరాటాల వీడియోలను మీరుచూసి ఉంటారు. అలాంటి మరో అరుదైన వీడియో ఒకటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. రెండు విషపూరితమైన పాములకు (Snakes) పోరాడుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతోంది. నిజానికి, ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ ఇటీవల తన సోషల్ మీడియాకు సంబంధించిన ఓ అకౌంట్ లో ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో, రెండు విషపూరిత సర్పాలు ఒకదానితో ఒకటి భయంకరంగా పోరాడుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో చూస్తే భయపడాల్సిందే. చలి కాలంలో చెమటలు పట్టాల్సిందే.
ఇక రెండు పాముల భయంకరమైన పోరాట వీడియో ను షూట్ చేసిన వాడి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఈ డేంజరస్ వీడియోను షూట్ చేయడం అంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ వీడియో చూస్తూనే భయం వేస్తుంది. ఈ పాములు రగులుతున్న మొగలి పొద టైపు .. ఒక దానితో మరొకటి పెనువేసుకోవడంతో పాటు భయంకరంగా ఒక దానిపై మరొకటి విజయం సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అంతేకాదు తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి చేస్తోన్న పోరాటంగా ఉంది.
ఇక కొంత మంది వైల్డ్ లైఫ్ లవర్స్ ఈ పాము (Snake) వీడియోను తెగ లైక్ చేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ప్రకారం.. ఈ పాముల పోరాటం.. ముర్ర డార్లింగ్ నది పరివాహాక ప్రాంతంలో స్కోటియా వన్య ప్రాణులుండే అభయారణ్యంలో ఈ పాము భయంకర పోరాటం చేసే వీడియోను చిత్రీకరించారు.
ఆస్ట్రేలియా దేశంలో పాముల సంచారంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ ముల్గా జాతి పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. వీటినే కింగ్ కోబ్రాగా పిలుస్తారు. మన హిందూ సంప్రదాయంలో నాగపాముగా పిలుస్తుంటారు. వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన వారి ప్రకారం .. ఈ పాము జాతికి చెందిన మగ పాము. ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుకుంటుయని చెబుతున్న మాట.
