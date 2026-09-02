/Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల ఉదయ్ కిరణ్ ఫోటోలు లీక్.. లేకపోతే అతనితో సుస్మిత పెళ్లి జరిగేదా?

Pawan Kalyan: టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు ఎంతో ఆసక్తిని కలిగించిన జంటల్లో ఉదయ్ కిరణ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మితల నిశ్చితార్థం కూడా ఒకటి. ఇద్దరి పెళ్లి జరగబోతుందనే వార్త అప్పట్లో సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ నిశ్చితార్థం రద్దయింది. ఇప్పటికీ ఈ విషయం గురించి అనేక రకాల కథనాలు వినిపిస్తుంటాయి. తాజాగా దర్శకుడు గీతా కృష్ణ ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించినట్లు కథనం చెబుతోంది.
గీతా కృష్ణ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఈ నిశ్చితార్థం రద్దు కావడానికి పవన్ కళ్యాణ్కు సంబంధించిన ఒక సంఘటన పరోక్షంగా కారణమైందట. అప్పట్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అంశంపై నిరసనకు దిగారని, ఆ సమయంలో మీడియా ప్రతినిధులతో జరిగిన వివాదం కారణంగా పరిస్థితులు మారాయని ఆయన పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అప్పటి పరిస్థితుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సమస్యపై రోడ్డుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారని గీతా కృష్ణ చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆ సమయంలో ఒక ప్రముఖ పత్రికకు చెందిన రిపోర్టర్తో పవన్కు వాగ్వాదం జరిగినట్లు ఆయన వివరించారట. ఈ సంఘటన తర్వాత ఆ మీడియా సంస్థ పవన్పై అసంతృప్తికి గురైందని, దాని ప్రభావం మరో విధంగా బయటకు వచ్చిందని ఆయన చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో ఉదయ్ కిరణ్కు సంబంధించిన కొన్ని పాత ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయని సమాచారం.
సుస్మితతో నిశ్చితార్థానికి ముందే ఉదయ్ కిరణ్కు మరో అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు కనిపించే ఫోటోలు అందులో ఉన్నాయని గీతా కృష్ణ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫోటోలు బయటకు రావడంతో కలకలం
ఆ ఫోటోలు బయటకు రావడంతో మెగా కుటుంబంలో పెద్ద చర్చ జరిగిందని ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. అప్పటికే ఉదయ్ కిరణ్, సుస్మిత నిశ్చితార్థం జరగడంతో ఈ ఫోటోలు మరింత సంచలనంగా మారాయి. ఈ వ్యవహారం కుటుంబ సభ్యులకు తీవ్ర అసంతృప్తిని కలిగించిందని గీతా కృష్ణ వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాల తర్వాత ఉదయ్ కిరణ్, సుస్మిత నిశ్చితార్థం ముందుకు సాగలేదని ఆయన పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంపై అప్పట్లో అనేక రకాల వార్తలు, ఊహాగానాలు కూడా వచ్చాయి. నిజంగా ఏం జరిగిందనే విషయంలో అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు బయటకు రాలేదు.
ఉదయ్ కిరణ్ కెరీర్లో కీలక దశ
ఆ సమయంలో ఉదయ్ కిరణ్ వరుస విజయాలతో మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు. యువ హీరోగా ఆయనకు భారీగా అభిమానులు ఏర్పడ్డారు. ఆయన సినిమాలు వరుసగా విజయాలు సాధించడంతో ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు వచ్చింది. ఇలాంటి సమయంలో మెగా కుటుంబంతో సంబంధం ఏర్పడటం అప్పట్లో పెద్ద వార్తగా మారింది. అయితే నిశ్చితార్థం రద్దైన తర్వాత ఉదయ్ కిరణ్ వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు సినీ ప్రయాణంలో కూడా అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన పాత విషయాలు ఇప్పుడు మరోసారి చర్చకు రావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
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