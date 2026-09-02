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Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల ఉదయ్ కిరణ్ ఫోటోలు లీక్.. లేకపోతే అతనితో సుస్మిత పెళ్లి జరిగేదా?

Pawan Kalyan:ఒకప్పుడు ఉదయ్ కిరణ్, సుస్మిత పెళ్లి క్యాన్సిల్ అవ్వడం ఎలాంటి సెన్సేషన్ సృష్టించిందో మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇప్పటికి కూడా ఎంతోమంది ఈ పెళ్లి గురించి రకరకాల కథనాలు చెబుతూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తెలుగు సినిమా సెలబ్రిటీ చెప్పిన ఒక విషయం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆసక్తికి గురిచేస్తోంది. ఇంతకీ ఆయన ఈ విషయం గురించి ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం..

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:48 AM IST
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల ఉదయ్ కిరణ్ ఫోటోలు లీక్.. లేకపోతే అతనితో సుస్మిత పెళ్లి జరిగేదా?
Image Credit: Pawan Kalyan 55th Birthday(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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