Uff Yeh Siappa: 40 ఏళ్ల తరువాత మళ్లీ మూకీ సినిమా.. ఈసారి ఏకంగా బోల్డ్ సైలెంట్ కామెడీ థ్రిల్లర్

Uff Yeh Siappa Silent Comedy Thriller: డైలాగ్స్ లేకుండా సినిమా తీయడం అనేది సాహసం అనే చెప్పాలి. అయితే ఇదే ప్రక్రియ పాటిస్తూ ఇప్పుడు..ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా అనే సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. దాదాపు 4యేళ్ల తర్వాత మళ్ళా ఇలా సంభాషణలు లేని చిత్రం భారత దేశ సినీ చరిత్రలో రానుంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:21 PM IST

Uff Yeh Siappa Silent Comedy Thriller: భారతీయ సినిమా ప్రయోగాలకు కొదవలేదు. కానీ అస్సలు డైలాగ్స్ లేని సినిమాలు రావడం మాత్రం చాలా అరుదు. 1987లో కమల్ హాసన్ నటించిన పుష్పక విమానం తర్వాత.. పెద్ద స్థాయిలో డైలాగ్స్ లేని సినిమాలు రాలేదు. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే బాటలో మరో ప్రయోగాత్మక చిత్రం రానింది.. దర్శకుడు జి. అశోక్ తెరకెక్కించిన ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా సెప్టెంబర్ 5, 2025న విడుదల కానుంది. లవ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై లవ్ రంజన్, అంకుర్ గార్గ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్‌గానూ, పూర్తిగా డైలాగ్‌లేని సైలెంట్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతోంది.
కథ ఏంటి?
సినిమా కథానాయకుడు కేసరి లాల్ సింగ్ (సోహుమ్ షా – తుంబడ్ ఫేమ్). ఒక తప్పు పార్సిల్ డెలివరీతో అతని జీవితం గందరగోళంలో పడిపోతుంది. వరుస అపార్థాలు అతని ఇంటిని నేర స్థలంగా మార్చేస్తాయి. భార్య పుష్ప (నుష్రత్ భరుచ్చా) అతన్ని పొరుగింటి కామిని (నోరా ఫతేహి)తో సంబంధం పెట్టుకున్నాడని అనుమానించి ఇంటిని విడిచిపెడుతుంది. దాంతో కేసరి జీవితంలో జరిగే వినోదాత్మక సంఘటనలే ఈ చిత్రపు మజా.
సంగీతమే ప్రధాన కథనం
మాటలు లేని సినిమాలో.. సంగీతం ఎంత ముఖ్యమో చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ సినిమాకు భారతీయ గర్వకారణమైన ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సంభాషణలే లేని సందర్భంలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కథనాన్నే ముందుకు నడిపించాల్సి ఉంటుంది. రెహమాన్ ఇప్పటికే విడుదలైన దిల్ పరిందా పాటతో ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన టచ్ ఇచ్చారు. ఆయన సంగీతం ఈ సినిమాలో భావోద్వేగాలను పలికిస్తూ, హాస్యాన్ని పెంచుతూ, ఉత్కంఠను సృష్టిస్తూ కథకు ప్రాణం పోసింది.

దర్శకుడు జి. అశోక్ ప్రయోగం
పిల్ల జమిందార్, భాగమతి వంటి సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్న జి. అశోక్, ఈసారి మౌన చిత్రాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు. స్లాప్‌స్టిక్ కామెడీతో చీకటి అంశాలను మిళితం చేయడం, డైలాగ్‌లకు బదులుగా హావభావాల ద్వారా కథను చెప్పించడం చాలా ధైర్యం కావాలి. ట్రైలర్ ద్వారానే ఆయన విజన్ స్పష్టమైంది.
డైలాగ్‌లేని సినిమాలో నటులపై బాధ్యత మరింత పెరుగుతుంది. సోహుమ్ షా, నుష్రత్ భరుచ్చా, నోరా ఫతేహి తమ భావవ్యక్తీకరణతో కథను బలంగా మలిచారు. షరీబ్ హష్మి, ఓంకార్ కపూర్ కామెడీ ట్రాక్‌తో.. సినిమా మరింత బాగుంటుంది అని టీం నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉఫ్ఫ్ యే సియాపా కేవలం ఒక సినిమా కాదు, ఒక సాహసోపేతమైన ప్రయోగం. జి. అశోక్ విజన్, లవ్ రంజన్ ధైర్యం, ఎ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం కలిసిన ఈ సైలెంట్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందించనుంది.

