Zee Telugu: ఉగాది స్పెషల్‌ ఈవెంట్​.. "ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం'' మార్చి 19న మీ జీ తెలుగులో..!

Zee Telugu: ఆకట్టుకునే సీరియల్స్, అలరించే రియాల్టీ షోలతో అలరిస్తున్న జీ తెలుగు.. ఈ ఉగాదికి ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం పంచేందుకు మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో వచ్చేస్తోంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను వినోద భరిత కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేకంగా మారుస్తున్న జీ తెలుగు.. ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాదికి మరింత వినోదం పంచేందుకు సిద్ధమైంది. 'ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం' అంటూ జీ తెలుగు.. ఈ ఉగాదికి ఈవెంట్‌‌ని నిర్వహిస్తుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:48 PM IST

Vrushabha Rashi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. వృషభ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందంటే..?
5
Vrushabha Rashi 2026
Vrushabha Rashi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. వృషభ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందంటే..?
Air Force Career After 10th: ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో కెరీర్‌ను ఇలా బిల్డ్ చేసుకోండి.. 10వ తరగతి తర్వాత నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి..!!
6
air force career
Air Force Career After 10th: ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లో కెరీర్‌ను ఇలా బిల్డ్ చేసుకోండి.. 10వ తరగతి తర్వాత నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి..!!
Isha Ambani Photos: ఆస్కార్‌ అవార్డులో మెరిసిన ఇషా అంబానీ.. రెడ్‌కార్పెట్‌పై స్ట్రాప్‌లెస్‌ గౌనులో అందరనీ ఫిదా..!!
5
Isha Ambani Oscars 2026
Isha Ambani Photos: ఆస్కార్‌ అవార్డులో మెరిసిన ఇషా అంబానీ.. రెడ్‌కార్పెట్‌పై స్ట్రాప్‌లెస్‌ గౌనులో అందరనీ ఫిదా..!!
Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో అలజడి.. నాన్ స్టాప్ గా పడిపోతున్న సిల్వర్ రేట్.. 16 మార్చి సోమవారం ధర ఎలా ఉందంటే..?
6
Silver Rate Today
Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో అలజడి.. నాన్ స్టాప్ గా పడిపోతున్న సిల్వర్ రేట్.. 16 మార్చి సోమవారం ధర ఎలా ఉందంటే..?
Ugadiki Vastunnam Sandadi Testunnam: ఆకట్టుకునే సీరియల్స్, అలరించే రియాల్టీ షోలతో అలరిస్తున్న జీ తెలుగు.. ఈ ఉగాదికి ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం పంచేందుకు మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో వచ్చేస్తోంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను వినోద భరిత కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేకంగా మారుస్తున్న జీ తెలుగు.. ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాదికి మరింత వినోదం పంచేందుకు సిద్ధమైంది. సంస్కృతి, సంప్రదాయం మేళవించిన ఘనమైన వేడుక.. వెండితెర, బుల్లితెర తారల సందడితో సరదాగా సాగిన సంబరం ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం.. మార్చి 19, గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు, మీ జీ తెలుగులో!

నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పండగని జీ తెలుగు నటీనటులందరూ ఘనంగా జరుపుకున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఎనర్జిటిక్​ యాంకర్​ రవి వ్యాఖ్యాతగా నిర్వహించనున్నారు. వెండితెర, బుల్లితెర తారలతో ఘనంగా సాగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ స్టార్స్​ పాల్గొని సందడి చేయనున్నారు. ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్​ సినిమా హీరోయిన్​​ యంగ్​ బ్యూటీ శ్రీలీల గుంటూరు కారం సినిమాలోని ‘కుర్చీ మడతపెట్టి..’ స్టెప్​‌తో అందరినీ అలరించనుంది. అంతేకాదు, స్వయంభూ సినిమా టీమ్​ నుండి హీరో నిఖిల్​, సంయుక్ మీనన్​, నభా నటేష్ కూడా​ సందడి చేశారు. 

అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, సరదా సంభాషణలతో సాగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఉగాది పచ్చడి చేయడంతో పాటు, ‘ఎవరి గొంతు బలమైనదో’ తేల్చుకునేందుకు ప్రముఖ నటి రోజా, డాన్స్​ మాస్టర్​ శేఖర్ ఇద్దరూ రెండు టీమ్స్‌గా పోటీ పడనున్నారు. ఈ పోటీలో అమ్మాయిలు రోజాని, అబ్బాయిలు శేఖర్​ మాస్టర్​‌ని సపోర్ట్ చేయనున్నారు. 

ఉగాది సందర్భంగా సీరియల్​ డబ్బింగ్​ ఆర్టిస్టులకు.. వారు వాయిస్​ ఇచ్చే నటీనటుల చేతుల మీదుగా సన్మానం జరగనుంది. ఆటలు, పాటలు, అల్లరి, అద్భుత ప్రదర్శనలు, సరదా సంబరాలతో సాగిన ఈ ఉగాది ప్రత్యేక కార్యక్రమం.. 'ఉగాదికి వస్తున్నాం సరదా తెస్తున్నాం'ని జీ తెలుగు వేదికగా మీరూ తప్పక చూడండి.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు 'పండుగే'.. వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూల్స్‌కు హలీడే

Also Read: Property Tax Payers: ఉగాదికి ముందే చంద్రబాబు భారీ శుభవార్త.. ఆస్తిపన్ను చెల్లింపులపై కీలక నిర్ణయం.!.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

