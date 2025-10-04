Ugli Story: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న అవికా గోర్, నందు ‘అగ్లీ స్టోరీ’ టీజర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ugli Story Teaser Review: అవికా గోర్, నందు నాయికా, నాయకులుగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'అగ్లీ స్టోరీ'. రియా జియా ప్రొడక్షన్స్ పతాకం మీద సీహెచ్ సుభాషిణి, కొండా లక్ష్మణ్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రణవ స్వరూప్ డైరెక్ట్ చేసారు.  తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 12:20 AM IST

Ugli Story Teaser: అవికా గోర్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అగ్లీ స్టోరీ.  ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్‌, 'హే ప్రియతమా' లిరికల్ సాంగ్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దసరా సందర్భంగా ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంటెన్స్ టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ టీజర్  సిగరెట్ కాలుస్తున్న నందును 'అగ్లీ స్టోరీ' టీజర్‌లో ముందుగా పరిచయం చేశారు. అతడిది పర్వర్ట్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు సీన్స్  ఉన్నాయి. తర్వాత అవికా గోర్ ను ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు. నందును కాకుండా అవికా గోర్ మరొక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది. మరొకరిని ప్రేమించానని.. పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నామని అవికా గోర్ చెప్పినా సరే నందు వదలడ వేధిస్తాడు. 'వాళ్ళది ప్రేమ, అందుకే కలిసుకున్నారు. నీది కోరిక, అందుకే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావ్' అని డైలాగ్ వస్తుంటే స్క్రీన్ మీద అవికా గోర్ - రవితేజ మహాదాస్యం పెళ్లిని, మెంటల్ ఆస్పత్రిలో నందును చూపించారు. కథలో ట్విస్టులతో పాటు చివర్లో అవికా గోర్ లవ్  కోసం నందు ఎందుకు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడనేది సినిమాలో చూడాలి.  

నందు, అవికా గోర్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శివాజీ రాజా, రవితేజ మహదాస్యం, ప్రజ్ఞ లాంటి టాలెంటెడ్ కాస్ట్ నటిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ శ్రీ సాయికుమార్ దారా, కొరియోగ్రఫీ ఈశ్వర్ పెంటి, ఎడిటింగ్ శ్రీకాంత్ పట్నాయక్, సోమ మిథున్, ఆర్ట్ డైరెక్షన్ విఠల్ కోసనం, పీఆర్ఓ మధు వీఆర్ లాంటి టీమ్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి స్ట్రెంగ్త్ యాడ్ చేసింది. 2009లో ‘మార్నింగ్ వాక్’ చిత్రంతో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించింది. 

ఆ తర్వాత ‘బాలికా వధు’ సీరియల్ తో పాపులర్ అయింది. ‘ఉయ్యాల జంపాల’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటించినా పెద్దగా రాణించ లేకపోయింది. తాజాగా ‘అగ్లీ స్టోరీ’ సినిమాతో పలకరించబోతుంది. ఈ సినిమాతో హీరోయిన్ గా అవికా గోర్ మళ్లీ బిజీగా అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

