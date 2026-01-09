English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Jigris Movie: అన్ లిమిటెడ్ నవ్వుల జాతర.. ఓటీటీలో జిగ్రీస్ చూసేయండి..!

Jigris Movie: అన్ లిమిటెడ్ నవ్వుల జాతర.. ఓటీటీలో 'జిగ్రీస్' చూసేయండి..!

Jigris Movie OTT: థియేటర్‌లో ఆడియన్స్‌ను అలరించిన జిగ్రీస్ మూవీ.. ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో అదరగొడుతోంది. కామెడీ, ఎమోషనల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన సినిమా పాజిటివ్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 9, 2026, 07:16 PM IST

Jigris Movie: అన్ లిమిటెడ్ నవ్వుల జాతర.. ఓటీటీలో 'జిగ్రీస్' చూసేయండి..!

Jigris Movie OTT: మ్యాడ్ మూవీ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, కార్తిక్, ధీరజ్ ఆత్రేయ, ప్రశాంత్ ప్రధాన పాత్రల్లో హరీస్ ఉప్పాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ జిగ్రీస్. గతేడాది నవంబర్‌లో థియేటర్‌లో సందడి చేసిన ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. అయితే థియేటర్‌లో మిస్ అయిన ఈ సినిమాను ప్రస్తుతం ఓటీటీలో చూసి ఆడియన్స్ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అన్‌ లిమిటెడ్ నవ్వుల జాతర అంటూ అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime), సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT)లో జిగ్రీస్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం రెండు ఓటీటీల్లోనూ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. కేవలం నవ్వులే కాకుండా.. గుండెకు హత్తుకునే భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులకు చేరువ అయిందని చెబుతున్నారు.

ఈ మూవీలోని క్లిప్స్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. డైరెక్టర్‌ హరీష్ రెడ్డి తన మొదటి సినిమాతో మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు. ఓటీటీలోకి వచ్చిన తక్కువ సమయంలోనే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. సెన్సె సందీప్ రెడ్డి, యంగ్ హీరో సందీప్‌ కిషన్ ఈ మూవీకి సపోర్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. యువతతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను కూడా మెప్పించింది. మణి వక్కా, ధీరజ్ ఆత్రేయ, రామ్ నితిన్ తమ యాక్టింగ్‌తో మెప్పించారు. నిర్మాత కృష్ణ వోడపల్లి, సహ నిర్మాత చిత్తం వినయ్ కుమార్ బడ్జెట్‌కు వెనకాడకుండా నిర్మించారు. చాణక్య రెడ్డి తూరుపు ఎడిటింగ్, ఈశ్వరదిత్య డీవోపీ సినిమాకు మరింత ప్లస్ అయ్యాయి. 

కథ ఏంటంటే..?

నలుగురు మిత్రులు తాగిన మైకంలో రాత్రి సమయంలో గోవాకు కారులో బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యలో డబ్బులు, సెల్‌ఫోన్స్‌ లేకుండా వెళదామనే క్రేజీ ఐడియాతో తమతో ఉన్నవి బయటకు విసిరేస్తారు. ఉదయం లేచి చూడగానే కారు అడవిలో ప్రత్యక్షమవుతాయి. మత్తు దిగిన తరువాత రాత్రి జరిగింది అంతా గుర్తు చేసుకుని.. ఎలాగో వచ్చాం కదా అని గోవాకు అదే కారులో బయలుదేరుతారు. అయితే కారు ట్రబుల్ ఇవ్వడంతో రీపేర్‌కు డబ్బులు లేక.. దాన్ని తోసుకుంటూ వెళ్లలేక బాగా ఇబ్బందులు పడతారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓ క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. మరీ చివరికి డబ్బరలు లేకుండా వారు గోవాకు చేరుకున్నారా..? రిస్కీ జర్నీ ఎలా సాగింది..? దారి మధ్యలో ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి..? వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలతో జిగ్రీస్‌ను రూపొందించారు. క్లైమాక్స్‌లో ఎమోషన్స్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను హత్తుకుంటాయి. థియేటర్‌లో ఈ మూవీని చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో చూసేయండి. 

Also Read: Prabhas Trolls: యేసు ప్రభు ట్రోల్స్ పైన ఫైనల్ గా స్పందించిన ప్రభాస్..!

Also Read: Divya Bharathi Photo: నెట్టింట సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్ మోత మోగిస్తోంది..ఎర్ర డ్రస్సులో పిచ్చెక్కిస్తోన్న తమిళ్ పాప!

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

