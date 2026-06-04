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Peddi Premier Show: 'పెద్ది' ప్రీమియర్స్‌లో ఉపాసన మాస్ రచ్చ.. రామ్‌చరణ్ ఎంట్రీకి గాల్లోకి పేపర్లు! ఆమెతో ఉన్నది ఎవరంటే? వీడియో..

Upasana Konidela at Peddi Movie Premier Video: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పెద్ది ఫీవర్ మొదలైపోయింది. ప్రీమియర్స్ సందర్భంగా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కూడా సందడి చేశారు. హైదరాబాద్ బాలానగర్‌లోని విమల్ థియేటర్‌లో ఉపాసన తన అభిమానులతో కలిసి హల్‌చల్ చేశారు. ఆమె తన ఫ్యాన్స్‌తో కలిసి సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తూ, రాంచరణ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే గాల్లోకి పేపర్లు ఎగరేస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు, ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:27 AM IST
Peddi Premier Show: 'పెద్ది' ప్రీమియర్స్‌లో ఉపాసన మాస్ రచ్చ.. రామ్‌చరణ్ ఎంట్రీకి గాల్లోకి పేపర్లు! ఆమెతో ఉన్నది ఎవరంటే? వీడియో..
Image Credit: Upasana Konidela at Peddi Movie Premier Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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