English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Upasana: ఉపాసన మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్.. వీడియో షేర్ చేస్తూ గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన మెగా కోడలు..

Upasana: ఉపాసన మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్.. వీడియో షేర్ చేస్తూ గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన మెగా కోడలు..

Upasana Pregnant: ఉపాసన ప్రెగ్నెంట్ అంటూ.. జీ తెలుగు గత కొద్దిరోజుల క్రితమే తెలియచేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనిపైన అప్పటికి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఉపాసన స్వయంగా తన ఇంస్టాగ్రామ్ లో వీడియోని షేర్ చేస్తూ మరి కన్ఫామ్ చేసింది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 23, 2025, 11:45 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
Upasana: ఉపాసన మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్.. వీడియో షేర్ చేస్తూ గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన మెగా కోడలు..

Upasana Pregnancy : రామ్ చరణ్.. ఉపాసన పెళ్లైన ఎన్నో సంవత్సరాలకు.. ఉపాసన మొదటిసారి ప్రెగ్నెంట్ అయి ఈ మధ్యనే క్లిం కారాకి జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక అప్పటినుంచి రాంచరణ్ కి మగ బిడ్డ ఎప్పుడు పుడతారు అని కూడా ఆయన అభిమానులు ఎదురు చూడటం మొదలుపెట్టారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో వారి ఆశలు త్వరలోనే నెరవేరేలాగా కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉపాసన తను ప్రెగ్నెంట్ అంటూ దీపావళి సందర్భంగా అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసింది. 

అసలు విషయానికి వస్తే.. ఉపాసన దీపావళి రోజు ఇంట్లో వాళ్ళందరితో శ్రీమంతం లాంటి చిన్న ఫంక్షన్ జరుపుకుంటూ వీడియో తీసుకొని.. ఆ వీడియోని ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తూ.. తను మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అన్న విషయాన్ని బయట పెట్టేసింది. 

ఈ దీపావళికి డబుల్ సెలబ్రేషన్ అంటూ క్యాప్షన్ కూడా పెట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ కాస్త వైరల్ అవుతూ రామ్ చరణ్ అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది. 

దీంతో మెగా అభిమానులు అందరూ జూనియర్ లయన్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. ఇక ఈ సంబరాల్లో మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తం కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతూ అందరిని తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. 

 

మరోపక్క రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే సంవత్సరం విడుదల కానుంది. బుచ్చి బాబుసాన దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి.. దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. జాన్వి కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Upasana PregnantUpasana PregnancyUpasana Pregnancy NewsRam Charan wife UpasanaUpasana Konidela

Trending News