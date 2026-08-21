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Uppal Balu Nagarjuna: నవదీప్, బిందు మాధవి తర్వాత..ఇప్పుడు నాగార్జునపై వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన ఉప్పల్ బాలు!

Uppal Balu Akkineni Nagarjuna: బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ తాజాగా మరో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. తనకు బిగ్‌బాస్ హోస్‌లో అవకాశం ఇవ్వాలని హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జునకు రిక్వెస్ట్ చేశారు. కనీసం తనను వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అయినా ఇవ్వాలని ఆయనకు ఉప్పల్ బాలు విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:34 AM IST
Uppal Balu Nagarjuna: నవదీప్, బిందు మాధవి తర్వాత..ఇప్పుడు నాగార్జునపై వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన ఉప్పల్ బాలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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