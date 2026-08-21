/Uppal Balu Nagarjuna: నవదీప్, బిందు మాధవి తర్వాత..ఇప్పుడు నాగార్జునపై వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన ఉప్పల్ బాలు!

Uppal Balu Akkineni Nagarjuna: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాల్టీ షో 'బిగ్బాస్' త్వరలోనే సీజన్ 10తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, సామాన్యులకు హౌస్లోకి వెళ్లే సువర్ణావకాశాన్ని కల్పించేందుకు నిర్వాహకులు 'అగ్నిపరీక్ష 2' ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆడిషన్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన సోషల్ మీడియా ఫేమ్ ఉప్పల్ బాలు వ్యవహారం ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది.
జడ్జిలపై సంచలన ఆరోపణలు..
ఇటీవల బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష ఆడిషన్స్కు వెళ్లిన ఉప్పల్ బాలు అక్కడ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. అనంతరం ఆయన షో జడ్జిలైన నవదీప్, బిందు మాధవి, అభిజిత్లపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ముఖ్యంగా జడ్జి నవదీప్ తన వీడియోలు చాలా వల్గర్ (అసభ్యంగా) ఉంటాయని అంటూ తనను అవమానించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మరో జడ్జి బిందు మాధవి తనను 'ట్రాన్స్'వా అని ప్రశ్నించిందని బాలు పేర్కొన్నారు. కేవలం బాలు మాత్రమే కాకుండా, ఎలిమినేట్ అయిన ఇతర కంటెస్టెంట్స్ కూడా నిర్వాహకులు, జడ్జిలపై పలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఉప్పల్ బాలు..
అయితే, తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉప్పల్ బాలు పోస్ట్ చేసిన మరో వీడియో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. జడ్జిలపై విమర్శలను పక్కన పెట్టి, ఈసారి ఆయన బిగ్బాస్ నిర్వాహకులకు, హోస్ట్ నాగార్జునకు నేరుగా ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేశారు. "ప్లీజ్.. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి.. దయచేసి నన్ను తీసుకోండి" అంటూ ఆయన చేతులు జోడించి వేడుకున్నారు. కనీసం వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారానైనా తనను షోలోకి పంపాలని నాగార్జునను, నిర్వాహకులను కోరారు. ఇదే తన చివరి వీడియో అని స్పష్టం చేశారు.
"రేటింగ్స్ పెంచే బాధ్యత నాదే!" తనకు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా షో రేటింగ్స్ పెరుగుతాయని, ప్రేక్షకులు కోరుకునే ఫుల్ కామెడీని అందిస్తానని ఉప్పల్ బాలు హామీ ఇచ్చారు. హౌస్లో ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా తాను ఆడతానని, తన అభిమానులు కూడా తాను బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనకు మద్దతుగా బిగ్బాస్ టీమ్కు మెసేజ్లు పంపాలని ఫాలోవర్స్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
'అడగడంలో తప్పు లేదు కదా' అని ప్రశ్నిస్తూ, అవకాశం ఇస్తే తన సత్తా నిరూపించుకుంటానని ఉప్పల్ బాలు వేడుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుండగా, నెటిజన్ల నుంచి ఉప్పల్ బాలుకు విశేష మద్దతు లభిస్తోంది. మరి ఈ విజ్ఞప్తిపై కింగ్ నాగార్జున, బిగ్బాస్ టీమ్ ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సిందే.
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