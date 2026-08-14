/Uppal Balu: పాపం కచ్చితంగా తగులుతుంది.. బిగ్ బాస్ పై ఉప్పల్ బాలు సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Uppal Balu:తెలుగు బుల్లితెరపై బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోకు ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సందడి మొదలైంది. ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష ద్వారా కామనర్స్ను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఉప్పల్ బాలు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
బిగ్బాస్ సీజన్ 10లో ఎలాగైనా కనిపించాలనేది తనకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక అని ఉప్పల్ బాలు గతంలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో కామనర్స్ కోటాలో అవకాశం కోసం బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష ఆడిషన్స్లో పాల్గొన్నారు. వివిధ దశల్లో నిర్వహించిన గ్రూప్ డిస్కషన్, పరీక్షలు, ఇతర రౌండ్లను దాటుకుని చివరి వరకు వెళ్లినట్లు ఆయన తెలిపారు.
అయితే చివరి దశలో తనకు ఎలాంటి గేమ్ లేదా టాస్క్ ఇవ్వలేదని బాలు ఆరోపించారు. అక్కడ తన సోషల్ మీడియా వీడియోల గురించి ప్రశ్నలు అడిగారని, తన కంటెంట్ వల్గర్గా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
ఈ వ్యవహారంపై ఉప్పల్ బాలు ఓ వీడియో విడుదల చేసి తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా అగ్నిపరీక్ష జడ్జిగా వ్యవహరించిన నటుడు నవదీప్ను ఉద్దేశించి పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చానని, ఎంతో కష్టపడి సోషల్ మీడియాలో తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నానని తెలిపారు.
రీల్స్, వీడియోలు చేసుకోవడం ద్వారా తనకు వచ్చిన గుర్తింపును తక్కువగా చూడటం సరికాదని బాలు అన్నారు. తాను ఎలాంటి తప్పు పనులు చేయడం లేదని, కేవలం వినోదం కోసం వీడియోలు చేస్తున్నానని తెలిపారు. తనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తులను చిన్నచూపు చూడకూడదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆడిషన్కు పిలిచి చివరి దశ వరకు తీసుకెళ్లిన తర్వాత తన కంటెంట్పై విమర్శలు చేయడం బాధ కలిగించిందని బాలు పేర్కొన్నారు. తన వీడియోలు పనికిరావని చెబుతున్నప్పుడు.. ఇతరులు చేస్తున్న కంటెంట్ ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. తన ప్రతిభను అంచనా వేసే విధానంపై కూడా ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఇదే సమయంలో నవదీప్ను ఉద్దేశించి ఉప్పల్ బాలు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అవకాశం లభించడంతోనే జడ్జి స్థానంలో కూర్చున్నారని, అవకాశం లేకపోతే అందరూ తమలాంటి వారేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు నెటిజన్లలో చర్చకు దారితీశాయి.
తనను బాధపెట్టి, అవమానించినందుకు ఆ పాపం ఊరికే పోదని బాలు అన్నారు. తనకు జరిగిన అవమానానికి కచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుందని పేర్కొంటూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఉప్పల్ బాలు చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
మరోవైపు బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఉప్పల్ బాలు ఎలిమినేషన్ కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆయన బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వస్తే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందని కొందరు నెటిజన్లు భావించారు. అయితే ఆడిషన్స్లో ఆయన ప్రయాణం ముగియడంతో ఈ వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది.
కొందరు నెటిజన్లు ఉప్పల్ బాలు ఆవేదనను అర్థం చేసుకుంటూ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఆడిషన్ ప్రక్రియలో జడ్జిల నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై నవదీప్ స్పందిస్తారా? ఉప్పల్ బాలు ఆరోపణలపై బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష నిర్వాహకులు వివరణ ఇస్తారా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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