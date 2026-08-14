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Uppal Balu: పాపం కచ్చితంగా తగులుతుంది.. బిగ్ బాస్ పై ఉప్పల్ బాలు సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Uppal Balu: బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష ఆడిషన్స్‌లో తనకు జరిగిన అనుభవంపై ఉప్పల్ బాలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చివరి దశలో తనను అవమానించారని ఆరోపిస్తూ, జడ్జి నవదీప్‌పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు జరిగిన అవమానానికి కచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుందని ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:12 AM IST
Uppal Balu: పాపం కచ్చితంగా తగులుతుంది.. బిగ్ బాస్ పై ఉప్పల్ బాలు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Uppal Balu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Uppal Balu: పాపం కచ్చితంగా తగులుతుంది.. బిగ్ బాస్ పై ఉప్పల్ బాలు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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