Ustaad Bhagat singh: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజున అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చిన హరీష్ శంకర్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగా.. మజాకా..

Ustaad Bhagat singh Pawan Kalyan birthday Poster: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రాజకీయ నాయకుడిగా రెండు పడవులపై ప్రయాణం చేస్తున్నాడు.  ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 2న పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా ఈయన హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను అదిరిపోయే పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 07:34 PM IST

Ustaad Bhagat singh Pawan Kalyan birthday Poster: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్న  చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవన్ కళ్యాణ్-హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ లో దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ మార్క్ కనబడుతుంది. గతంలో ‘గబ్బర్ సింగ్’ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో ఏ దర్శకుడు చూపించని విధంగా చూపించి అభిమానుల హృదయాలను గెలిచాడు. ఇపుడు అదే రీతిలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ను చూపించబోతున్నట్టు ఈ పోస్టర్ చూస్తే తెలుస్తుంది.  తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ లో  త్రీ పీస్ సూట్, టోపీతో పూర్తిగా నల్లటి దుస్తులు ధరించి పవన్ కళ్యాణ్ చాలా గ్లామరస్ గా  కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో  వైరల్ అవుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ను ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుందో హరీష్ శంకర్ తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ లో పవన్ స్టైల్,  స్వాగ్ ఎలాంటిదో చూపిస్తోంది. పోస్టర్ తోనే అదరగొట్టిన హరీష్ శంకర్.. సినిమాలో పవన్ ను ఏ రేంజ్ లో చూపెట్టబోతున్నాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ పోస్టర్ తో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ లో ఈ సినిమా ఎపుడు విడుదలవుతుంది.. ఎపుడు చూద్దామా అనే రేంజ్ లో సినిమాపై ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ పెంచేసాడు. పవన్ కళ్యాణ్ ను ఏ దర్శకుడు ఇప్పటి వరకు చూపెట్టని విధంగా గబ్బర్ సింగ్ కొత్తగా చూపెట్టి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందించాడు. ఇపుడు ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ కొత్త రికార్డులకు తెరలేపబోతున్నట్టు అర్థమవుతోంది. 

మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు పర్ఫెక్ట్ బర్త్ డే గిఫ్ట్ ఇచ్చానే చెప్పాలి. గతంలో గాజు గ్లాసు డైలాగుతో జనసేన అభిమానులను ఊర్రూత లూగించిన హరీష్ శంకర్.. సినిమాలో పవన్ తో ఎలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పించబోతున్నడో అని పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. తన అభిమాన హీరోను ఎలా చూపెట్టాలో హరీష్ శంకర్ తెలిసినంతగా మరెవరికి తెలియదనే చెప్పాలి. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ లోని స్వాగ్ ను మేనరిజయాన్ని హరీష్ శంకర్ వెలికి తీసినంతగా మరే దర్శకుడు చేయలేకపోయాడు. 

ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మేజర్ షెడ్యూల్ తో పాటు ముందుగా క్లైమాక్స్ షూట్ ను కంప్లీట్ చేశారు దర్శకుడు హరీష్ శంకర్. 
సెప్టెంబర్ 6న ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ షురూ కానుంది. ఈ షెడ్యూల్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు చిత్రీకరణలో పాల్గొంటారు. రాబోయే షెడ్యూల్‌తో టాకీ భాగం దాదాపు పూర్తవుతుంది.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, వై.రవి శంకర్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు.. మాస్ ప్రేక్షకులు, యాక్షన్ ప్రియులు మెచ్చేలా ఈ చిత్రం ఉంటుందని నిర్మాతలు హామీ ఇస్తున్నారు. హరీష్ శంకర్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ప్రత్యేక గౌరవం ఉంది. గబ్బర్ సింగ్ ను మించేలా ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఉండటం పక్కా అని ఈ పోస్టర్ చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. 

ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. పార్థిబన్, కె.ఎస్. రవికుమార్ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. రామ్-లక్ష్మణ్ ద్వయం యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. అయనంక బోస్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. నీతా లుల్లా కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ గా పనిచేస్తున్నారు.  బాధ్యతలను కె. దశరథ్, రమేష్ రెడ్డి కథనం రాయగా, ప్రవీణ్ వర్మ,  చంద్రమోహన్ రచనా సహకారం అందిస్తున్నారు. కళా దర్శకుడిగా ఆనంద్ సాయి వ్యవహరిస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ustaad Bhagat Singh latest PosterUstaad Bhagat Singh Pawan Kalyan Birthdy PosterUstaad Bhagat Singh Climax Shooting Wrap upUstaad Bhagat SinghRaashii Khanna

